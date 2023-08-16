Sambut HUT RI ke-78, Karen Nijsen Bahagia Mengajar Anak-anak

JAKARTA - Artis Karen Nijsen punya cara spesial menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-78. Ia terjun langsung dalam kegiatan sosial yang berfokus pada pendidikan anak-anak.

Karen menggagas program dan membentuk Komunitas Satu Langkah Satu Karya. Kegiatan itu dilaksanakan di BKB Paud Flamboyan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa 15 Agustus 2023.

"Aku senang karena selama ini kita kerja untuk diri kita, sekarang saatnya kita bekerja untuk bantu orang. Dan kita berdua sangat suka banget anak kecil. Kita harus peduli," ujar Karen.

Perempuan 22 tahun ini juga tersentuh melihat keteguhan para guru yang mengajar anak PAUD. Terlibat dalam kegiatan ini membuat Karen merasa dapat banyak pelajaran.

"Aku sampai nangis lihat para guru-guru yang tidak dibayar layak, tapi bisa konsisten mengajar selama tahunan, dan anak-anak sangat ceria," imbuhnya.

Fauzan Rachmansyah, kekasih Karen, juga turut terlibat. Menurutnya, kegiatan ini sangat berguna sebagai wujud perayaan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia.