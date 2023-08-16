Jajan Es Podeng Rp12 Ribu, El Barack: Harganya Agak Mahal

JAKARTA - Putra Jessica Iskandar, El Barack Alexander, belakangan memang kerap muncul dalam konten sosial media. Dalam videonya, El beberapa kali memperlihatkan hobi jajan makanan pinggir jalan, mulai dari gorengan, sate, hingga telur gulung.

Baru-baru ini, El pun terlihat asyik jajan es yang dijajakan di pinggir jalan. Melalui video di Instagramnya, bocah 9 tahun yang masih mengenakan seragam sekolah itu terlihat tengah memesan es podeng bersama sang ibu.

Kepada sang penjual, El terdengar memesan tiga es podeng. Bahkan ia juga sempat merequest agar tak memberikan kacang ke es yang dipesannya.

"Yang satu enggak pakai kacang sama meses, yang lain enggak pakai kacang aja," tutur El pada sang penjual.

Anak sambung dari Vincent Verhaag ini bahkan terlihat memperhatikan penjual es ketika mengambil dagangannya untuk dimasukkan ke dalam gelas. Bahkan, ia tak ragu untuk meminta agar porsi es pesanannya di tambah.

Tak lama, ia pun memberi tahu berapa total dari harga ketiga es tersebut. Ia pun langsung meminta uang pada sang ibunda.

Menariknya, El mengaku sangat suka dengan rasa es podeng tersebut. Namun, menurutnya harga satu porsinya yakni Rp12 ribu dirasa cukup mahal.

"Kali ini aku berkesempatan untuk jajan es podeng bareng mama. Ini es enak banged! Harganya agak mahal 12k segelas tapi worth it segernya!," tulis El dalam keterangan videonya.