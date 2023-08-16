Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jajan Es Podeng Rp12 Ribu, El Barack: Harganya Agak Mahal

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |19:05 WIB
Jajan Es Podeng Rp12 Ribu, El Barack: Harganya Agak Mahal
El Barack Beli Es Podeng (Foto: Instagram @alexanderbarackel)
A
A
A

JAKARTA - Putra Jessica Iskandar, El Barack Alexander, belakangan memang kerap muncul dalam konten sosial media. Dalam videonya, El beberapa kali memperlihatkan hobi jajan makanan pinggir jalan, mulai dari gorengan, sate, hingga telur gulung.

Baru-baru ini, El pun terlihat asyik jajan es yang dijajakan di pinggir jalan. Melalui video di Instagramnya, bocah 9 tahun yang masih mengenakan seragam sekolah itu terlihat tengah memesan es podeng bersama sang ibu.

Kepada sang penjual, El terdengar memesan tiga es podeng. Bahkan ia juga sempat merequest agar tak memberikan kacang ke es yang dipesannya.

"Yang satu enggak pakai kacang sama meses, yang lain enggak pakai kacang aja," tutur El pada sang penjual.

El Barack

Anak sambung dari Vincent Verhaag ini bahkan terlihat memperhatikan penjual es ketika mengambil dagangannya untuk dimasukkan ke dalam gelas. Bahkan, ia tak ragu untuk meminta agar porsi es pesanannya di tambah.

Tak lama, ia pun memberi tahu berapa total dari harga ketiga es tersebut. Ia pun langsung meminta uang pada sang ibunda.

Menariknya, El mengaku sangat suka dengan rasa es podeng tersebut. Namun, menurutnya harga satu porsinya yakni Rp12 ribu dirasa cukup mahal.

"Kali ini aku berkesempatan untuk jajan es podeng bareng mama. Ini es enak banged! Harganya agak mahal 12k segelas tapi worth it segernya!," tulis El dalam keterangan videonya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143999/jessica_iskandar-Cmax_large.jpg
Hot Mom, Jessica Iskandar: Cantik untuk Suamiku si Ganteng-Ganteng Kompeni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141321/jessica_iskandar-SgHd_large.jpg
Di Balik Lucunya Anak Jessica Iskandar, Ada Sosok yang Amburadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/33/3137325/vincent_verhaag-iLT2_large.jpg
Vincent Verhaag Beri Syarat Jika El Barack Ingin Bertemu Ayah Kandungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127190/jesssica_iskandar-bI1E_large.jpg
Jessica Iskandar Tak Ingin Repotkan Vincent Verhaag dalam Mengurus Anak, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116423/jessica_iskandar-gfIa_large.jpg
Ayah Kandung El Barack Hubungi Vincent Verhaag, Bakal Bertemu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114888/jessica_iskandar-jx8Y_large.jpg
El Barack Mulai Pasang Tarif Syuting, Cuan Sejak Dini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement