HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Artis Indonesia Beri Nama Unik dan Tak Biasa untuk Sang Anak, Ada yang Serba One Piece

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |18:12 WIB
7 Artis Indonesia Beri Nama Unik dan Tak Biasa untuk Sang Anak, Ada yang Serba <i>One Piece</i>
Artis Indonesia beri nama unik dan tak biasa untuk sang Anak (Foto: Uus Wijaksana dan Keluarga/Richard Rolanda)
A
A
A

JAKARTA - Deretan artis Indonesia beri nama unik dan tak biasa untuk sang anak. Ada berbagai inspirasi yang melatarbelakangi para artis ini memberikan nama unik tersebut untuk anak-anak mereka.

Biasanya, nama-nama tersebut menyimpan arti mendalam dan filosofis bagi sang artis untuk anaknya di masa depan. Penasaran siapa saja artis Indonesia beri nama unik dan tak bisa untuk sang anak? Simak artikel Okezone berikut ini.

1. Ananda Omesh

Presenter Omesh dan istrinya, Dian Ayu Lestari, memilih nama unik dan tak biasa untuk ketiga anak mereka: Btari Embun Anandayu (9), Btara Langit Anandayu (6), dan Btari Bulan Anandayu (1).

Btari pada dua nama putrinya bermakna ‘perempuan cantik’, sementara Btara bermakna ‘pelindung’. Kata Anandayu pada akhir nama ketiga anak mereka merupakan singkatan dari Ananda Omesh dan Dian Ayu.

Halaman:
1 2 3
