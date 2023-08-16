Profil dan Biodata Adiba Khanza, Putri Umi Pipik yang Segera Dinikahi Pemain Timnas Indonesia Egy Maulana

JAKARTA - Profil dan biodata Adiba Khanza banyak dicari usai kabar yang menyebut bahwa dirinya akan menikah dalam waktu dekat. Ya, Adiba diketahui akan melepas status lajangnya dan menikah dengan pesepakbola Egy Maulana Vikri.

Kabar tersebut bahkan telah dibenarkan oleh Umi Pipik Dian Irawati selaku ibu kandung Adiba. Bahkan, persiapan pernikahan kakak kandung Abidzar Al Ghifari ini sudah mencapai 75 persen.

Adiba Khanza memiliki nama asli Adiba Khanza Az Zahra. Ia diketahui lahir pada 7 Juni 2000 dan merupakan anak pertama pasangan Ustaz Jefri Al Buchori (alm) dan Pipik Dian Irawati.

Perempuan berusia 23 tahun ini diketahui memiliki tiga orang adik kandung, diantaranya Abidzar Al Ghifari, Ayla Azzuhro, dan Attaya Bilal Rizkillah.

Sama seperti adiknya, Abidzar, Adiba juga ikut terjun ke dunia hiburan Tanah Air. Ia bahkan pertama kali debut dalam serial televisi berjudul Kami Rindu Ayah di 2013.

Dua tahun setelahnya, wajah Adiba pun tampil di layar lebar dengan membintangi film CJR the Movie: Lawan Rasa Takutmu di 2015.

Terbaru, ia pun membintangi film berjudul Cinta Subuh yang tayang di 2022 dan berperan sebagai Agniya. Dalam film tersebut, ia menjadi lawan akting dari Dinda Hauw, Rey Mbayang, hingga Syakir Daulay.