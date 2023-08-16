Adiba Khanza Bakal Menikah, Abidzar Al Ghifari Sampai Menangis Sesenggukan

JAKARTA - Anak sulung Umi Pipik Dian Irawati, Adiba Khanza, dalam waktu dekat akan melepas masa lajangnya. Setelah menjalin hubungan dekat dengan pesepakbola Egy Maulana Vikri, Adiba disebut akan mempercepat hari pernikahannya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Egy memiliki jadwal pertandingan yang cukup padat. Oleh karenanya, Umi Pipik pun ingin putrinya membatu Egy untuk mengurus hal tersebut.

Kepada awak media, Umi Pipik menyebut jika persiapan pernikahan putrinya sudah memasuki 75 persen.

"Alhamdulillah kita kedua orangtua sudah saling bertemu ya, bismillah. Menuju halal. Sudah 75 persen, tinggal dikit," ujar Umi Pipik.

"Dia (Egy) lagi mempersiapkan liganya, kenapa dipercepat, karena tahun depan dia sudah sibuk dengan liganya, jadinya lagi sibuk gitu ada istri yang ngurusin, gitu. Adiba mungkin nanti ikut Egy dulu, karena Egy mau mempersiapkan liganya," sambungnya.

Jelang pernikahan Adiba dan Egy, Umi Pipik mengaku sudah siap melepas sang putri. Namun, adik kandung Adiba yakni Abidzar Al Ghifari disebut sempat menangis sesenggukan lantaran hal itu.