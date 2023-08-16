Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rayakan HUT RI Ke-78, Egi Fedly Berharap Generasi Muda Tak Lupakan Sejarah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |02:30 WIB
Rayakan HUT RI Ke-78, Egi Fedly Berharap Generasi Muda Tak Lupakan Sejarah
Harapan Egi Fedly di HUT RI Ke-78 (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Egi Fedly memberikan pesan untuk generasi muda dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78. Salah satunya adalah dengan tidak melupakan sejarah perjuangan para pahlawan bangsa yang berhasil membuat Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.

"Saya bisa memberikan pesan jangan lupakan sejarah mungkin banyak yang lahirnya di tahun-tahun 2000 awal, mungkin 2010 baru lahir sudah keadaan enak," kata Egi Fedly kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di kediamannya, di Tangerang Selatan.

Sana seperti generasi muda, Egi juga tidak merasakan masa-masa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Namun sebagian seorang warga Negara Indonesia sudah sepatutnya kita bersyukur karena lahir saat kondisi Indonesia sudah merdeka.

"Saya sendiri tidak mengalami masa-masa penjajahan tapi dengan melihat sejarah kita tahu negara ini terbentuk tidak ujug-ujug enak," jelas Egi Fedly.

Egi Fedly

"Ada masa-masa kelam ketika negeri ini dikuasai oleh orang asing," sambungnya.

Bahkan menurut pemain film Pengabdi Setan ini, Indonesia sebetulnya belum sepenuhnya merdeka. Indonesia hanya merdeka dari jajahan bangsa asing, namun saat ini masih berjuang untuk mempertahankan aset-aset bangsa yang mungkin tidak diketahui oleh generasi muda.

"Nah saat ini, belum 100 persen merdeka sebetulnya Harus disadari itu. Masih ada yang sesat diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin sekarang ada untuk merebut kembali hak-hak bangsa," terang Egi Fedly.

Salah satunya, Freeport yang merupakan perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang melakukan penambangan di Papua, Indonesia.

Halaman:
1 2
