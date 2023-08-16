Ini Alasan Lady Nayoan Sepakat Damai dan Rujuk dengan Rendy Kjaernett

JAKARTA - Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett sepakat untuk berdamai. Proses perceraian mereka di Pengadilan Negeri Bekasi, Rabu (16/8/2023) bahkan menunjukkan perkembangan ke arah positif mengingat keduanya sempat menjalani mediasi di luar persidangan.

Dalam sidang mediasi yang berlangsung hari ini, Lady Nayoan menerima permohonan damai dari Rendy Kjaernett. Dengan begitu keduanya sepakat rujuk dan tidak jadi berpisah.

Adapun alasan Lady Nayoan menerima kembali Rendy karena melihat kesungguhan pria kelahiran 1988 itu untuk tak mengulangi kesalahan yang sama.

"Aku udah cukup mengenal dia gitu, aku tahu mana dia bohong mana nggak, jadi puji Tuhan sih yang aku lihat beberapa hari ini serius," kata Lady Nayoan usai persidangan.

Selain itu, sang buah hati juga menjadi salah satu alasan Lady Nayoan menerima kembali Rendy Kjaernett.

"Bisa jadi salah satunya di dalam pertimbangan saya," ujar Lady Nayoan.

Sementara itu, dalam sidang kali ini Lady Nayoan terlihat hadir dengan menggunakan kursi roda. Pasalnya, hingga kini ibu tiga anak itu masih menjalani proses pemulihan pasca-kecelakaan beberapa waktu lalu.