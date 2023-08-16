Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Jalani Tes Treadmill, Bakal Ikut Lomba Lari Maraton?

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |17:05 WIB
Raffi Ahmad Jalani Tes Treadmill, Bakal Ikut Lomba Lari Maraton?
Raffi Ahmad Jalani Tes Treadmill (Foto: Instagram/@Raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad mendadak buat heboh lantaran postingan terbarunya di Instagram. Dalam akunnya, istri dari Nagita Slavina ini mendadak dipasangi kabel-kabel di bagian dada hingga perut.

Setidaknya ada sembilan kabel yang terhubung dari tubuh Raffi ke sebuah alat yang dikaitkan pada area pinggang.

Kendati demikian, Raffi terlihat santai meski ada banyak kabel yang terpasang di tubuhnya. Sambil bertelanjang dada, Raffi terlihat mengenakan celana pendek dan sneakers.

Akan tetapi, diperhatikan lagi, di belakang Raffi Ahmad terdapat sebuah treadmill. Ya, sebenarnya, kabel-kabel yang terpasang di tubuh Raffi merupakan bagian dari Tes Treadmill. Yang mana, badan seseorang dipasangi elektroda, kemudian dihubungkan pada EKG.

Raffi Ahmad

Setiap pasien yang melakukan tes ini akan berjalan di atas treadmill, dan kecepatannya meningkat tiap tiga menit.

Melansir dari berbagai sumber, Alat yang disebut juga sebagai Exercise Stress Test ini berfungsi dalam memeriksa fisik jantung, dan kemudian akan muncul informasi seputar kemungkinan jantung butuh asupan darah hingga oksigen.

Tujuan dari tes treadmill tidak lain untuk mengetahui apakah seseorang punya kelainan irama jantung, ataupun masalah tekanan darah. Bagi Anda yang ingin mencari tahu tentang penyakit jantung koroner yang bisa saja bersarang di tubuh, test treadmill ini pun disarankan.

Melihat foto Raffi Ahmad dengan alat tes jantung, netizen lantas menduga suami Nagita Slavina akan melakukan aktivitas olahraga yang cukup melelahkan. Netizen mengira, Raffi berencana untuk melakukan lari maraton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180184/raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-S8DV_large.jpg
Raffi Ahmad Bawa Fahmi Bo ke Rumah Sakit, Tanggung Semua Biaya Perawatan hingga Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement