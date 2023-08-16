Raffi Ahmad Jalani Tes Treadmill, Bakal Ikut Lomba Lari Maraton?

JAKARTA - Raffi Ahmad mendadak buat heboh lantaran postingan terbarunya di Instagram. Dalam akunnya, istri dari Nagita Slavina ini mendadak dipasangi kabel-kabel di bagian dada hingga perut.

Setidaknya ada sembilan kabel yang terhubung dari tubuh Raffi ke sebuah alat yang dikaitkan pada area pinggang.

Kendati demikian, Raffi terlihat santai meski ada banyak kabel yang terpasang di tubuhnya. Sambil bertelanjang dada, Raffi terlihat mengenakan celana pendek dan sneakers.

Akan tetapi, diperhatikan lagi, di belakang Raffi Ahmad terdapat sebuah treadmill. Ya, sebenarnya, kabel-kabel yang terpasang di tubuh Raffi merupakan bagian dari Tes Treadmill. Yang mana, badan seseorang dipasangi elektroda, kemudian dihubungkan pada EKG.

Setiap pasien yang melakukan tes ini akan berjalan di atas treadmill, dan kecepatannya meningkat tiap tiga menit.

Melansir dari berbagai sumber, Alat yang disebut juga sebagai Exercise Stress Test ini berfungsi dalam memeriksa fisik jantung, dan kemudian akan muncul informasi seputar kemungkinan jantung butuh asupan darah hingga oksigen.

Tujuan dari tes treadmill tidak lain untuk mengetahui apakah seseorang punya kelainan irama jantung, ataupun masalah tekanan darah. Bagi Anda yang ingin mencari tahu tentang penyakit jantung koroner yang bisa saja bersarang di tubuh, test treadmill ini pun disarankan.

Melihat foto Raffi Ahmad dengan alat tes jantung, netizen lantas menduga suami Nagita Slavina akan melakukan aktivitas olahraga yang cukup melelahkan. Netizen mengira, Raffi berencana untuk melakukan lari maraton.