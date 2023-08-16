Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Fakta Menarik Masayu Clara, Aktris FTV yang Baru Resmi Jadi Ibu

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |12:51 WIB
7 Fakta Menarik Masayu Clara, Aktris FTV yang Baru Resmi Jadi Ibu
Fakta Menarik Masayu Clara. (Foto: Masayu Clara/Instagram/@masayuclara)
A
A
A

JAKARTA - Masayu Clara tengah menjadi perbincangan hangat karena baru saja melahirkan anak kembar berjenis kelamin laki-laki pada 9 Agustus 2023. Kehadiran buah hati melengkapi kebahagiaan pernikahannya dengan Qausar Harta.

Clara dan suami juga memilih nama yang unik. Anak pertamanya diberi nama Lam Agartha Poeteu Harta Yudana dan anak kedua Vee Agartha Poeteu Harta Yudana.

Ingin mengenal sosok Masayu Clara lebih dalam? Berikut Okezone ulas 7 fakta menariknya, melansir dari berbagai sumber.

 BACA JUGA:

1. Awal Karier

Masayu Clara meniti kariernya sebagai figuran dalam sinetron Habibie dan Habibah yang dibintangi Tommy Kurniawan dan Tia Ivanka rilisan tahun 2005. Kala itu, Clara masih duduk di bangku SD.

Setelah itu, Clara terus muncul di beragam judul sinetron seperti Upik Abu dan Laura (2008), Dia Bukan Anakku (2010), Putri yang Ditukar (2011), 3 Sempruuul Mengejar Surga (2014-2015), dan masih banyak lagi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/33/3098439/masayu_clara-lm5G_large.jpg
Masayu Clara Lahiran Anak Ketiga, Ini Nama Bayinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/33/2933381/masayu-clara-akui-kaget-punya-anak-kembar-sempat-nangis-gegara-capek-dan-kurang-tidur-9pLAll0lCo.jpg
Masayu Clara Akui Kaget Punya Anak Kembar, Sempat Nangis Gegara Capek dan Kurang Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/33/2864151/biodata-dan-agama-masayu-clara-aktris-yang-baru-dikaruniai-anak-kembar-A8N7Edf5nC.jpg
Biodata dan Agama Masayu Clara, Aktris yang Baru Dikaruniai Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/13/33/2863598/unik-masayu-clara-ungkap-arti-nama-anak-kembarnya-YSEsRWXEze.jpg
Unik, Masayu Clara Ungkap Arti Nama Anak Kembarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/12/33/2863037/setahun-menikah-masayu-clara-dan-qausar-harta-dikaruniai-anak-kembar-g04VWZCNLJ.jpg
Setahun Menikah, Masayu Clara dan Qausar Harta Dikaruniai Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/21/33/2597722/resmi-menikah-qausar-harta-dan-masayu-clara-bulan-madu-sekaligus-umrah-L0NacqUFMT.jpg
Resmi Menikah, Qausar Harta dan Masayu Clara Bulan Madu Sekaligus Umrah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement