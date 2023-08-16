7 Fakta Menarik Masayu Clara, Aktris FTV yang Baru Resmi Jadi Ibu

JAKARTA - Masayu Clara tengah menjadi perbincangan hangat karena baru saja melahirkan anak kembar berjenis kelamin laki-laki pada 9 Agustus 2023. Kehadiran buah hati melengkapi kebahagiaan pernikahannya dengan Qausar Harta.

Clara dan suami juga memilih nama yang unik. Anak pertamanya diberi nama Lam Agartha Poeteu Harta Yudana dan anak kedua Vee Agartha Poeteu Harta Yudana.

Ingin mengenal sosok Masayu Clara lebih dalam? Berikut Okezone ulas 7 fakta menariknya, melansir dari berbagai sumber.

1. Awal Karier

Masayu Clara meniti kariernya sebagai figuran dalam sinetron Habibie dan Habibah yang dibintangi Tommy Kurniawan dan Tia Ivanka rilisan tahun 2005. Kala itu, Clara masih duduk di bangku SD.

Setelah itu, Clara terus muncul di beragam judul sinetron seperti Upik Abu dan Laura (2008), Dia Bukan Anakku (2010), Putri yang Ditukar (2011), 3 Sempruuul Mengejar Surga (2014-2015), dan masih banyak lagi.