Anak Artis, Naura Ayu Tak Keberatan Disebut Punya Privilege

JAKARTA - Naura Ayu sadar diri jika dirinya seorang anak artis. Banyak yang menuding jika dirinya bisa eksis di dunia hiburan berkat kepopuleran sang ibu, Nola B3.

Naura mengaku tak ingin ambil pusing karena apapun komentar orang terhadapnya, baik ataupun buruk yang berkaitan dengan sang ibu, ia tetap selalu bangga menyandang status sebagai anak dari Nola B3.

"Banyak banget orang yang bertanya hal itu (jadi anak artis) dan positif negatifnya bikin selama ini aku bangga bisa menjadi anak Nola B3 dan orang-orang banyak yang mengira aku bisa sampai di titik ini juga karena kepopuleran ibu aku," ujar Naura Ayu di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Naura juga tak jarang mendengar jika dirinya seolah memiliki keistimewaan lantaran terlahir sebagai anak dari seorang artis terkenal.

"Itu tidak menutup kemungkinan karena orang bilang privilege di sini aku anak artis gitu-gitu gimana pun ada yang gak terima," sambungnya.

Ia menegaskan jika pencapaiannya saat ini karena jerih payahnya sendiri. Sang ibu pun tak pernah berkoar-koar untuk memperkenalkan Naura sebagai anaknya hanya untuk menaikkan popularitas Naura. Tapi, Naura menyebut jika dirinya tak bisa mengontrol pendapat orang lain terhadapnya.

"Bisa sampai di titik ini aja aku berusaha dan Mama tuh gak pernah mau nempelin yang kayak 'Naura anak aku' tapi itu pandangan orang dan juga itu gak salah sih sebenarnya,"jelasnya.

Tak merasa geram, ia justru bersyukur jika ada orang yang mungkin seringkali melihat sosok Nola B3 dalam dirinya. Naura juga mengaku banyak orang yang justru tak mengetahui jika dirinya putri dari Nola B3.

"Alhamdulillah mereka bisa melihat mamah aku di aku. Banyak banget malah yang baru tahu aku anaknya Nola B3, lama-lama senang banget," ujarnya.

