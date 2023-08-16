Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Artis, Naura Ayu Tak Keberatan Disebut Punya Privilege

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |12:34 WIB
Anak Artis, Naura Ayu Tak Keberatan Disebut Punya <i>Privilege</i>
Naura Ayu tak keberatan disebut punya privilege anak artis (Foto: IG Naura)
A
A
A

 

JAKARTA - Naura Ayu sadar diri jika dirinya seorang anak artis. Banyak yang menuding jika dirinya bisa eksis di dunia hiburan berkat kepopuleran sang ibu, Nola B3.

Naura mengaku tak ingin ambil pusing karena apapun komentar orang terhadapnya, baik ataupun buruk yang berkaitan dengan sang ibu, ia tetap selalu bangga menyandang status sebagai anak dari Nola B3.

"Banyak banget orang yang bertanya hal itu (jadi anak artis) dan positif negatifnya bikin selama ini aku bangga bisa menjadi anak Nola B3 dan orang-orang banyak yang mengira aku bisa sampai di titik ini juga karena kepopuleran ibu aku," ujar Naura Ayu di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Anak Artis, Naura Ayu Tak Keberatan Disebut Punya Privilege

Naura juga tak jarang mendengar jika dirinya seolah memiliki keistimewaan lantaran terlahir sebagai anak dari seorang artis terkenal.

"Itu tidak menutup kemungkinan karena orang bilang privilege di sini aku anak artis gitu-gitu gimana pun ada yang gak terima," sambungnya.

Ia menegaskan jika pencapaiannya saat ini karena jerih payahnya sendiri. Sang ibu pun tak pernah berkoar-koar untuk memperkenalkan Naura sebagai anaknya hanya untuk menaikkan popularitas Naura. Tapi, Naura menyebut jika dirinya tak bisa mengontrol pendapat orang lain terhadapnya.

"Bisa sampai di titik ini aja aku berusaha dan Mama tuh gak pernah mau nempelin yang kayak 'Naura anak aku' tapi itu pandangan orang dan juga itu gak salah sih sebenarnya,"jelasnya.

Tak merasa geram, ia justru bersyukur jika ada orang yang mungkin seringkali melihat sosok Nola B3 dalam dirinya. Naura juga mengaku banyak orang yang justru tak mengetahui jika dirinya putri dari Nola B3.

"Alhamdulillah mereka bisa melihat mamah aku di aku. Banyak banget malah yang baru tahu aku anaknya Nola B3, lama-lama senang banget," ujarnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142497/fadi_alaydrus_dan_naura_ayu-FHsw_large.jpg
Fadi Alaydrus Umumkan Putus dari Naura Ayu, Minta Publik Tak Serang Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/33/3026282/naura-ayu-anggap-istilah-aura-maghrib-rasis-dan-tak-menghargai-umat-muslim-sWUDGOLnTO.jpg
Naura Ayu Anggap Istilah Aura Maghrib Rasis dan Tak Menghargai Umat Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/33/3004129/cara-naura-ayu-kembalikan-semangat-di-tengah-padatnya-kegiatan-sehari-hari-7Vj9S5d1vY.jpg
Cara Naura Ayu Kembalikan Semangat di Tengah Padatnya Kegiatan Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/07/33/2950768/naura-ayu-tak-nonton-golden-disc-awards-2024-patah-hati-terbesar-di-tahun-ini-n9QYANQHCS.jpg
Naura Ayu Tak Nonton Golden Disc Awards 2024 : Patah Hati Terbesar di Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/33/2898598/naura-ayu-punya-wa-group-dengan-diri-sendiri-ini-alasannya-YV3TPjYgEw.jpg
Naura Ayu Punya WA Group dengan Diri Sendiri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/33/2892857/naura-ayu-jadi-korban-edit-foto-vulgar-sering-dapat-perlakuan-18-secara-verbal-iyu80sngCu.jpg
Naura Ayu Jadi Korban Edit Foto Vulgar, Sering Dapat Perlakuan 18+ Secara Verbal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement