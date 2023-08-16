Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adiba dan Egy Menikah, Umi Pipik: Keluar dari Rumah Saya

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |11:48 WIB
Adiba dan Egy Menikah, Umi Pipik: Keluar dari Rumah Saya
Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri Menikah, Umi Pipik: Keluar dari Rumah Saya (Foto: Ist)
JAKARTA - Umi Pipik mengumumkan pernikahan Adiba Khanza yang akan dipersunting oleh pesepakbola Egy Maulana Vikri. Umi Pipik mengungkap soal prinsipnya yang tak ingin ikut campur soal kehidupan rumah tangga anaknya kelak.

Bahkan, Umi Pipik menerapkan prinsip ketika anaknya menikah, mereka harus tinggal terpisah dengannya. Hal itu berlaku baik untuk anak perempuan maupun laki-laki.

"Saya tidak pernah mau ikut campur urusan rumah tangga anak saya, ketika anak saya menikah pun, baik itu Abidzar atau Adiba harus keluar dari rumah saya," ujar Umi Pipik saat dijumpai di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).

Umi Pipik tentu tak bermaksud untuk mengusir anak-anaknya melainkan ia hanya ingin menghindari konflik yang mungkin saja terjadi ketika mertua dan menantu tinggal satu atap.

"Bukan saya ngusir, itu juga rumahnya mereka. Tapi saya lebih kepada menjaga menantu cemburu sama mertua, menghindari konflik saja," sambungnya.

Umi Pipik berpesan kepada anak-anaknya ketika menikah nanti harus mempersiapkan tempat tinggal, tak masalah jika harus mengontrak yang penting tinggal terpisah dari orangtuanya.

