Cara Egi Fedly Maknai HUT Ke-78 RI

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |11:34 WIB
TANGSEL - Aktor senior Egi Fedly punya cara untuk memaknai HUT Ke-78 RI. Ia memaknai HUT Kemerdekaan Indonesia dengan cara sederhana, yakni bersyukur.

"Saya melihatnya sebagai hal yang selama ini sudah tertanam bahwa memperingati hari kemerdekaan bersyukur bahwa kita ini bangsa yang merdeka," ujar Egi Fedly kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di kediamannya, di kawasan Tangerang Selatan, Banten.

Pemain film Pengabdi Setan itu sadar, ketika kemerdekaan masyarakat bisa mengisi kemerdekaan dengan berbagai cara.

"Saya melihatnya seperti itu sih, lebih ke bersyukur kita sudah merdeka, makanya kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan apa yang kita miliki masing-masing," tutur Egi Fedly.

Bagi Egi yang merupakan seorang pemeran film ia berusaha untuk memainkan karakter yang bisa menghibur dan memberikan pesan di balik karakter yang ia perankan.

"Dalam hal ini saat ini saya sebagai pemain dikenal sebagai aktor ya berkarya memberikan makna dalam memainkannya peran-peran dalam film. Film itu kan bisa menghibur, bisa memberikan sebuah pesan kita berperan sebaik-baiknya," jelas Egi Fedly.

