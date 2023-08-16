Cesen Hamil Lagi, Marshel Widianto: Mau Saingan Sama Gen Halilintar

JAKARTA - Marshel Widianto tengah berbahagia atas kehamilan kedua sang istri, Yansen Indiani alias Cesen. Kandungannya kini memasuki usia 2,5 bulan.

Jarak kehamilan Cesen ini sangat berdekatan dengan kelahiran putra pertama mereka, Archie Hermawan Farid Gilandy Widianto yang baru dilahirkan lima bulan silam.

Marshel menceritakan tanda-tanda yang ditunjukkan Cesen sebelum diketahui hamil lagi. Ia sempat mengira sang istri mabuk perjalanan karena mual-mual.

"Ada tanda-tanda, mual-mual gitu. Aku kira mabuk perjalanan karena lagi di mobil, ternyata bukan. Usia kandungannya sudah 2,5 bulan," ujar Marshel, dikutip pada...

Mengenai jarak kehamilan yang berdekatan dengan kelahiran putra pertama, Marshel dan Cesen mengaku hal ini tidak direncanakan. Mereka terkejut saat mengetahui soal kehamilan ini, namun tetap bahagia.