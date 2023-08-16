Kim Tae Ri dan Hong Kyung Reuni dalam Film Animasi Lost in Starlight

SEOUL - Kim Tae Ri dan Hong Kyung, dua aktor Revenant akan reuni dalam film animasi Lost in Starlight. Proyek produksi Climax Studio itu merupakan film animasi Korea pertama yang akan tayang di Netflix.

Mengutip Soompi, Rabu (15/8/2023), film Lost in Starlight berkisah tentang hubungan jarak jauh antara astronot Nan Young dengan kekasihnya yang seorang musisi bernama Jay.

Kim Tae Ri akan mengisi suara Nan Young, seorang astronaut yang terpilih dalam proyek eksplorasi ke Mars, pada 2050. Dia berambisi ke Mars untuk mencari tahu jejak sang ibu, seorang ilmuwan yang gagal kembali ke Bumi karena sebuah kecelakaan.

Sementara Hong Kyung akan berperan sebagai Jay, seorang musisi yang jatuh cinta pada Nan Young. Mereka pertama kali bertemu secara kebetulan. Namun takdir kembali mempertemukan mereka berkat kenangan ibu Nan Young.