Ngefans Taylor Swift, Aurelia Charlotta Bermimpi Bisa Menulis Lagu Sendiri

JAKARTA - Aurelia Charlotta baru saja terjun ke industri musik lewat single debutnya, Bisakah. Ia mengaku, banyak terinspirasi dari penyanyi Taylor Swift.

"Aku suka Taylor Swift, dari bagaimana dia menulis lagu," kata Charlotta kepada Okezone saat berkunjung ke Gedung Sindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Charlotta mengaku menggemari pelantun Blank Space itu sejak masih kecil. Ia ingat karya Swift yang membuatnya jatuh cinta.

"Kalau Taylor Swift aku dengerin album 'Fearless' itu udah lama banget, pas aku SD, aku dengerin banget," tuturnya.

Selain Taylor Swift, Charlotta juga penggemar Olivia Rodrigo. Kemampuan dua penyanyi yang juga berbakat menulis lagu tersebut membuatnya terpacu mengikuti jejak mereka.

(ltb)