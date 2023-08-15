Vision+ dan MVP Pictures Kolaborasi Lewat Series Montir Cantik, Tonjolkan The Female Power

JAKARTA - Vision+ dan MVP Pictures berkolaborasi dan siap memproduksi karya series Montir Cantik. Ada pesan yang ingin disampaikan melalui karya ini.

Series Montir Cantik sendiri berkisah tentang seorang montir berparas cantik yang lihai mengotak-atik mesin mobil. Menawarkan kebaruan dengan mendobrak stigma bahwa profesi montir, dunia otomotif, balapan, dan dunia yang meliputinya tak melulu 'milik' laki-laki saja.

Co-Produser series Montir Cantik, Amrit Punjabi mengungkap jika ide cerita dari series ini berangkat dari pemikirannya bersama Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo yang ingin menyuguhkan sebuah tontonan dengan menonjolkan kekuatan seorang wanita.

"Dari awal pembicaraan sama Clarissa juga kita ingin mencoba satu series dimana kita bisa menonjolkan 'the female power'," ujar Amrit Punjabi saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2023).

Lebih lanjut, Amrit menjelaskan bahwa kekuatan seorang wanita yang dimaksud adalah bagaimana kekuatan dalam menggeluti hal tak biasa yang seringdianggap sebagai ranahnya para lelaki.

Amrit dan Clarissa sepakat jika ada suatu bidang yang didominasi oleh laki-laki, bukan berarti seorang perempuan tidak bisa menggelutinya. Melalui dunia balap dan otomotif yang digeluti oleh seorang perempuan, ini justru menawarkan hal yang tak biasa, berbeda, dan tentu mencuri perhatian.