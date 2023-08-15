Advertisement
Pangeran Lantang Merasa Mirip dengan Karakternya di Series Montir Cantik, Sangar Tapi Ramah

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:08 WIB
Pangeran Lantang Merasa Mirip dengan Karakternya di Series <i>Montir Cantik</i>, Sangar Tapi Ramah
Pangeran Lantang Merasa Mirip dengan Karakternya di Series Montir Cantik. (Foto: Nurul/MPI)
JAKARTA - Pangeran Lantang membintangi series terbaru Vision+ bertajuk Montir Cantik. Ia berperan sebagai Geri, pemilik sebuah bengkel mobil yang nantinya akan bersinggungan langsung dengan montir cantik bernama Indah (Annette Edoarda). 

Pangeran mengungkap jika karakter Geri yang ada di benaknya adalah sosok dingin dengan wajah sangar khas seorang 'bad boy'. Namun, ketika ia pertama kali membaca naskah, dugaannya ternyata salah. 

Karakter Geri yang diperankannya justru sosok murah senyum dan tipe lelaki yang menyenangkan. Menurutnya, karakter Geri mirip dengannya di kehidupan sehari-hari.

"Geri sebenernya enggak jauh beda sama aslinya Pangeran. Dia cheerful banget selalu senyum beda dari yang aku kira, pas aku baca 'wah Geri nih bakalan cool nih' ternyata nggak. Fun banget dia orangnya," ujar Pangeran Lantang saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2023).

Lebih jauh mengenai karakter Geri, Co-Produser series Montir Cantik, Amrit Punjabi, sempat mengungkap jika Pangeran Lantang dipilih lantaran begitu mirip dengan karakter Geri. Ia ingin menghadirkan representasi 'bad boy' yang sering dinantikan penonton. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
