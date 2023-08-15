Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tissa Biani dan Vision+ Gelar Nobar CinLock: Love, Camera, Action, Yakin Seriesnya Digemari Masyarakat

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |19:43 WIB
Tissa Biani dan Vision+ Gelar Nobar <i>CinLock: Love, Camera, Action</i>, Yakin Seriesnya Digemari Masyarakat
Tissa Biani dan Vision+ Gelar Nobar Series CinLock: Love, Camera, Action. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Artis Tissa Biani bersama Vision+ dan tim Studio Antelope mengadakan acara nobar (nonton bareng) original series CinLock: Love, Camera, Action, di Paviliun 9 Bintaro, Tangerang, pada Senin, 14 Agustus 2023.

"Aku senang sekali bisa nonton bareng CinLock: Love, Camera, Action bersama teman-teman semua. Selama acara nobar ini, mereka kelihatan antusias banget dan semuanya memberikan respon yang positif," ujar Tissa.

Melihat antusias tinggi peserta nonton bareng, dara 21 tahun itu optimistis series yang dibintanginya bisa digemari masyarakat Indonesia.

"Aku yakin bahwa series ini bisa diterima dengan baik oleh penonton, dan aku harap semakin banyak orang yang penasaran dan tertarik buat nonton CinLock: Love, Camera, Action," tuturnya.

Lisa Sinta Bela selaku Marcomm Manager Vision+, mengatakan bahwa series ini tidak hanya sekadar menghadirkan drama dan kisah asmara yang menghibur. Melainkan juga tentang kisah di balik sebuah pembuatan film yang mungkin jarang diketahui orang.

"Hal ini menjadi ketertarikan sendiri bagi orang-orang yang tertarik untuk belajar dan berkarir di bidang perfilman. Kami harap, acara ini dapat meningkatkan antusiasme pemirsa untuk menyaksikan CinLock: Love, Camera, Action," tuturnya.

Telusuri berita celebrity lainnya
