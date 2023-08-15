Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Juara Indonesia Got Talent Season 2, Femme Fatale: Usaha Kami Terbayar

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |01:30 WIB
Juara Indonesia Got Talent Season 2, Femme Fatale: Usaha Kami Terbayar
Femme Fatale juara Indonesias Got Talent (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Femme Fatale menjadi juara Indonesia’s Got Talent season 2. Grup magician yang terdiri dari ketiga wanita cantik ini berhasil mendapatkan vote terbanyak dari masyarakat Indonesia dan menjadi pemenang di IGT tahun ini.

Di malam Grand Final, Alisa Priscilla, Gabriella Ginawati dan Michele Malbina pun menampilkan performa terbaik mereka di atas panggung. Mereka bahkan menyajikan konsep atraksi sulap yang spesial untuk para penonton.

“Di Grand Final karena kita mau membawakan yang berbeda, kita bawain konsep berjudul Escape di Grand Final ini,” ungkap Michelle di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).

 BACA JUGA:

Juara Indonesia Got Talent Season 2, Femme Fatale: Usaha Kami Terbayar

Femme Fatale pun menampilkan aksi tarian yang energik dan dipadukan trik sulap yang selalu sukses menyihir para penonton dan dewan juri. Mereka bahkan tak menyangka malam ini bisa membawa gelar sang juara di ajang pencarian bakat ini.

“(Perjuangan) kami terbayarkan banget, gak semua orang bisa tahu perjuangan kita seberapa berat,” paparnya.

Kemenangan Femme Fatale di Indonesia’s Got Talent Season 2 ini pun disambut riuh dan suka cita dari para penonton dan pendukung setia Femme Fatale. Para dewan juri yakni Ivan Gunawan, Rossa, Reza Arap dan Denny Sumargo pun ikut bangga dengan pencapaian mereka.

Sebagai informasi, babak Grand Final Indonesia’s Got Talent berlangsung meriah pada Senin (14/8/2023). Indonesia pun menjadi saksi dari lima grand finalis yang terpilih berdasarkan hasil vote masyarakat Tanah Air.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/598/2864378/selamat-femme-fatale-jadi-juara-indonesia-got-talent-c4XFXbZs8G.jpg
Selamat, Femme Fatale Jadi Juara Indonesia Got Talent 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/598/2859389/meriah-10-finalis-berhasil-masuk-ke-babak-road-to-grand-final-indonesia-got-talent-5CASRfWdq3.jpeg
Meriah, 10 Finalis Berhasil Masuk ke Babak Road To Grand Final Indonesia Got Talent
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/29/598/2854264/5-kontestan-peraih-golden-buzzer-kembali-tampil-di-semi-final-indonesias-got-talent-2023-QxElfH9HkJ.jpg
5 Kontestan Peraih Golden Buzzer Kembali Tampil di Semi Final Indonesias Got Talent 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/598/2850789/malam-ini-ada-kejutan-di-quarter-final-terakhir-indonesia-s-got-talent-2023-hdnNJcRrfB.jpg
Malam Ini! Ada Kejutan di Quarter Final Terakhir Indonesia's Got Talent 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/598/2847133/penampilan-fresh-peserta-indonesias-got-talent-di-babak-baru-quarter-final-gC1YO5Ap0X.jpeg
Penampilan Fresh Peserta Indonesias Got Talent di Babak Baru: Quarter Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/09/598/2843602/pertarungan-sengit-babak-judge-cuts-indonesia-s-got-talent-2023-OB1wFTFcEA.jpg
Pertarungan Sengit Babak Judge Cuts Indonesia's Got Talent 2023
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement