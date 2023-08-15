Juara Indonesia Got Talent Season 2, Femme Fatale: Usaha Kami Terbayar

JAKARTA - Femme Fatale menjadi juara Indonesia’s Got Talent season 2. Grup magician yang terdiri dari ketiga wanita cantik ini berhasil mendapatkan vote terbanyak dari masyarakat Indonesia dan menjadi pemenang di IGT tahun ini.

Di malam Grand Final, Alisa Priscilla, Gabriella Ginawati dan Michele Malbina pun menampilkan performa terbaik mereka di atas panggung. Mereka bahkan menyajikan konsep atraksi sulap yang spesial untuk para penonton.

“Di Grand Final karena kita mau membawakan yang berbeda, kita bawain konsep berjudul Escape di Grand Final ini,” ungkap Michelle di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).

Femme Fatale pun menampilkan aksi tarian yang energik dan dipadukan trik sulap yang selalu sukses menyihir para penonton dan dewan juri. Mereka bahkan tak menyangka malam ini bisa membawa gelar sang juara di ajang pencarian bakat ini.

“(Perjuangan) kami terbayarkan banget, gak semua orang bisa tahu perjuangan kita seberapa berat,” paparnya.

Kemenangan Femme Fatale di Indonesia’s Got Talent Season 2 ini pun disambut riuh dan suka cita dari para penonton dan pendukung setia Femme Fatale. Para dewan juri yakni Ivan Gunawan, Rossa, Reza Arap dan Denny Sumargo pun ikut bangga dengan pencapaian mereka.

Sebagai informasi, babak Grand Final Indonesia’s Got Talent berlangsung meriah pada Senin (14/8/2023). Indonesia pun menjadi saksi dari lima grand finalis yang terpilih berdasarkan hasil vote masyarakat Tanah Air.