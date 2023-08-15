Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kocaknya Indah Permatasari sebut Arie Kriting Security

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |19:22 WIB
Indah Permatasari Sebut Arie Kriting Security. (Foto: Instagram/@indahpermatas)
Indah Permatasari Sebut Arie Kriting Security. (Foto: Instagram/@indahpermatas)
A
A
A

JAKARTA - Indah Permatasari membagikan potretnya bersama sang suami, Arie Kriting di sebuah acara. Sekilas, tak ada yang aneh dari unggahan sang aktris.

Indah tampil cantik dengan balutan midi dress polkadot serta rambut panjangnya yang tergerai. Sementara, Arie Kriting rapi dalam balutan jas hitam dan sepatu docmart.

Namun, Indah Permatasari membubuhkan caption kocak yang melengkapi unggahannya. Bintang film Gara-Gara Warisan ini bergurau seakan suaminya adalah orang lain.

"Datang sendiri ke acara temen," tulis Indah Permatasari, dikutip dari Instagram, Selasa (15/8/2023).

Indah berkelakar tiba-tiba saja seorang security datang menghampirinya. Sosok itu tidak lain adalah Arie Kriting, suaminya sendiri.

"Eh malah ada security yang dateng minta foto. Katanya ngefans sama aku," ucap Indah.

Halaman:
1 2
