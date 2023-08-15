Ruben Onsu Mulai Kurangi Syuting, Ini Sebabnya

JAKARTA - Ruben Onsu sudah mengurangi kegiatan syuting. ia tak lagi mau mengambil pekerjaan hingga larut malam.

"Kurangi syutingan udah sih ya. Sekarang aku udah nggak syuting sampe malem," kata Ruben Onsu di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2023).

Ruben Onsu memilih untuk banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Apalagi usianya sudah masuk ke-40 tahun.

Apalagi kini anak-anaknya sudah mulai komplain jika ia telat pulang ke rumah.

"Karena anak-anak udah komplain semuanya, makanya aku lebih banyak ngambil live shopping istilahnya. Karena anak-anak akhirnya punya banyak waktu sama kita," ungkap Ruben Onsu.

Oleh karena itu, suami Sarwendah ini berusaha untuk pulang secepat mungkin. Agar tidak mengganggu waktu tidur anak-anaknya.

"Kalau saya belum pulang dia nggak mau tidur, buat saya 'nggak bisa nih gue jam segini udah harus sampai rumah nih'," terang Ruben Onsu.

"Taulah anak-anak kalau tidurnya telat, pasti bangun paginya drama, ada aja alasannya. Jadi harus dari saya pulangnya on time jadi mereka jam tidurnya bagus," sambungnya.

BACA JUGA: