Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Insecure dengan Penampilan, Prilly Latuconsina Minta Maaf ke Dirinya 10 Tahun Lalu

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |03:30 WIB
Insecure dengan Penampilan, Prilly Latuconsina Minta Maaf ke Dirinya 10 Tahun Lalu
Prilly Latuconsina 10 Tahun Lalu, Merasa Insecure dengan Dirinya Sendiri (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)
A
A
A

JAKARTA - Prilly Latuconsina merupakan salah satu artis yang memiliki prestasi membanggakan. Bukan hanya di industri hiburan Tanah Air, ia juga memiliki prestasi yang cukup baik di bidang akademis.

Meski banyak orang di luar sana yang menaruh rasa bangga padanya, Prilly justru sempat merasa insecure dengan dirinya sendiri. Penampilan fisiknya dengan tubuh mungil, bahkan kerap membuat mantan kekasih Irzan Faiq ini merasa insecure.

Saat tampil di Podcast bersama Arief Muhammad, bintang film Danur ini mengatakan bahwa 10 tahun lalu ia sempat merasa insecure dengan tubuh mungilnya. Namun kini, ia berusaha untuk bisa menerima kondisinya dan enggan menyalahkan diri sendiri.

"Untuk Prilly 10 tahun yang lalu aku meminta maaf. Karena Prilly 10 tahun yang lalu tuh banyak menyalahkan dirinya, banyak membenci dirinya gitu," ungkap Prilly dalam Kanal YouTube Arief Muhammad.

Prilly Latuconsina

"Setiap dia ngaca, dia pasti melihatnya itu kekurangan 'Aduh kayaknya aku gendut, kayaknya aku pendek'. Banyak menghukum dirinya sendiri," lanjutnya.

Prilly menambahkan, saat itu dirinya merasa kurang baik secara fisik maupun prestasi. Padahal apa yang dilihat belum tentu kekurangannya.

"Jadi aku mau bilang minta maaf ke Prilly 10 tahun yang lalu," ucap Prilly.

Sementara itu, mulai saat ini dan seterusnya, Prilly tidak ingin merasa insecure atau menyalahkan diri sendiri. Sebab, ia yakin bahwa apa yang dilakukannya hari ini bakal membuahkan hasil di masa depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175295/prilly_latuconsina-JKO5_large.jpg
Omara Esteghlal Terpesona dengan Rambut Pendek Prilly Latuconsina: You’re So Hot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157925/prilly_latuconsina-qD17_large.jpg
Momen Horor Prilly Latuconsina Lihat Hantu di New Orleans  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149277/prilly_latuconsina-jL6R_large.jpg
Agar Langgeng, Prilly Latuconsina Ogah Bikin Omara Esteghlal Cemburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149132/prilly_latuconsina-GQ97_large.jpg
Prilly Latuconsina Ungkap Konsep Pernikahan Impian, Omara Esteghlal Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143948/omara_esteghlal-eM03_large.jpg
Gaya Unik Omara Esteghlal Foto Prilly Latuconsina: Dia Indah dari Segala Sisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125371/prilly_latuconsina-rj9M_large.jpg
Biodata dan Agama  Prilly Latuconsina, Artis yang Angkat Bicara Setelah Diboikot Netizen
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement