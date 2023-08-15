Insecure dengan Penampilan, Prilly Latuconsina Minta Maaf ke Dirinya 10 Tahun Lalu

Prilly Latuconsina 10 Tahun Lalu, Merasa Insecure dengan Dirinya Sendiri (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)

JAKARTA - Prilly Latuconsina merupakan salah satu artis yang memiliki prestasi membanggakan. Bukan hanya di industri hiburan Tanah Air, ia juga memiliki prestasi yang cukup baik di bidang akademis.

Meski banyak orang di luar sana yang menaruh rasa bangga padanya, Prilly justru sempat merasa insecure dengan dirinya sendiri. Penampilan fisiknya dengan tubuh mungil, bahkan kerap membuat mantan kekasih Irzan Faiq ini merasa insecure.

Saat tampil di Podcast bersama Arief Muhammad, bintang film Danur ini mengatakan bahwa 10 tahun lalu ia sempat merasa insecure dengan tubuh mungilnya. Namun kini, ia berusaha untuk bisa menerima kondisinya dan enggan menyalahkan diri sendiri.

"Untuk Prilly 10 tahun yang lalu aku meminta maaf. Karena Prilly 10 tahun yang lalu tuh banyak menyalahkan dirinya, banyak membenci dirinya gitu," ungkap Prilly dalam Kanal YouTube Arief Muhammad.

"Setiap dia ngaca, dia pasti melihatnya itu kekurangan 'Aduh kayaknya aku gendut, kayaknya aku pendek'. Banyak menghukum dirinya sendiri," lanjutnya.

Prilly menambahkan, saat itu dirinya merasa kurang baik secara fisik maupun prestasi. Padahal apa yang dilihat belum tentu kekurangannya.

"Jadi aku mau bilang minta maaf ke Prilly 10 tahun yang lalu," ucap Prilly.

Sementara itu, mulai saat ini dan seterusnya, Prilly tidak ingin merasa insecure atau menyalahkan diri sendiri. Sebab, ia yakin bahwa apa yang dilakukannya hari ini bakal membuahkan hasil di masa depan.