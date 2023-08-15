Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marcella Zalianty Ungkap Ketertarikan Putra Sulungnya Terhadap Dunia Film

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |02:30 WIB
Marcella Zalianty Ungkap Ketertarikan Putra Sulungnya Terhadap Dunia Film
Anak Sulung Marcella Zalianty Tertarik dengan Dunia Film (Foto: Instagram @marcella.zalianty)
A
A
A

JAKARTA - Anak pertama artis Marcella Zalianty, Kana Mahatma Soeprapto tampaknya mulai tertarik untuk terjun ke dunia film seperti ibu, tante dan neneknya. Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh bintang film Makmum 2 tersebut saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat baru-baru ini.

Kepada awak media, istri dari Ananda Mikola ini menyebut bahwa putranya cukup antusias ketika diajak ke lokasi syuting. Bahkan sang putra yang baru berusia 12 tahun itu disebut sudah mengerti beberapa istilah yang sering digunakan sutradara saat syuting.

"Ketika dia diajak ke lokasi syuting, dia sempat duduk ngeliat monitor sama sutradara. Dia pengin banget belajar directing," ujar Marcella Zalianty.

"Dia sudah tahu (beberapa istilah) seperti cut, action, dan sebagainya," sambungnya.

Marcella Zalianty dan anak-anaknya

Bukan hanya itu, wanita 43 tahun ini juga mengatakan bahwa putra sulungnya itu terlihat senang saat ikut dengannya dalam sebuah kelas film.

"Dia senang banget sih, dan saya juga pernah bikin kelas film segala macam, dia senang ngikutinnya," bebernya.

Ketertarikan kedua buah hatinya rupanya tak sama. Jika si sulung tertarik dengan dunia film, anak bungsunya Ayrton Magali Sastra Soeprapto yang berusia 10 tahun justru mengikuti jejak ayahnya.

"Kalau anak saya yang kecil, passion dan hobinya lebih ke bapaknya. Tapi anak saya yang besar itu dia kelihatan lebih suka seni," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/206/2874914/cerita-marcella-zalianty-perankan-sosok-laksamana-malahayati-yZ7kGJKBgV.jpeg
Cerita Marcella Zalianty Perankan Sosok Laksamana Malahayati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/08/33/2761109/alhamdulillah-anak-marcella-zalianty-sembuh-dari-tumor-otak-fs3rgi7yOd.jpg
Alhamdulillah, Anak Marcella Zalianty Sembuh dari Tumor Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/14/33/2726988/marcella-zalianty-ungkap-kondisi-terkini-sang-putra-yang-idap-tumor-otak-3XgwKU8Jrx.jpg
Marcella Zalianty Ungkap Kondisi Terkini sang Putra yang Idap Tumor Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/14/33/2726985/didiagnosa-tumor-otak-sejak-balita-marcella-zalianty-bersyukur-putranya-berangsur-pulih-ZcsYJ6pUHb.jpg
Didiagnosa Tumor Otak Sejak Balita, Marcella Zalianty Bersyukur Putranya Berangsur Pulih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/04/33/2224557/bekerja-di-rumah-marcella-zalianty-waktu-lebih-efisien-CWfbRPbn1F.jpg
Bekerja di Rumah, Marcella Zalianty: Waktu Lebih Efisien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/17/33/2200878/berkah-pandemi-corina-marcella-zalianty-bisa-lanjutkan-s2-aebbgzbQwe.jpg
Berkah Pandemi Corona, Marcella Zalianty Bisa Lanjutkan S2
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement