Marcella Zalianty Ungkap Ketertarikan Putra Sulungnya Terhadap Dunia Film

JAKARTA - Anak pertama artis Marcella Zalianty, Kana Mahatma Soeprapto tampaknya mulai tertarik untuk terjun ke dunia film seperti ibu, tante dan neneknya. Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh bintang film Makmum 2 tersebut saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat baru-baru ini.

Kepada awak media, istri dari Ananda Mikola ini menyebut bahwa putranya cukup antusias ketika diajak ke lokasi syuting. Bahkan sang putra yang baru berusia 12 tahun itu disebut sudah mengerti beberapa istilah yang sering digunakan sutradara saat syuting.

"Ketika dia diajak ke lokasi syuting, dia sempat duduk ngeliat monitor sama sutradara. Dia pengin banget belajar directing," ujar Marcella Zalianty.

"Dia sudah tahu (beberapa istilah) seperti cut, action, dan sebagainya," sambungnya.

Bukan hanya itu, wanita 43 tahun ini juga mengatakan bahwa putra sulungnya itu terlihat senang saat ikut dengannya dalam sebuah kelas film.

"Dia senang banget sih, dan saya juga pernah bikin kelas film segala macam, dia senang ngikutinnya," bebernya.

Ketertarikan kedua buah hatinya rupanya tak sama. Jika si sulung tertarik dengan dunia film, anak bungsunya Ayrton Magali Sastra Soeprapto yang berusia 10 tahun justru mengikuti jejak ayahnya.

"Kalau anak saya yang kecil, passion dan hobinya lebih ke bapaknya. Tapi anak saya yang besar itu dia kelihatan lebih suka seni," tuturnya.