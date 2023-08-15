Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Saksi Mengaku Pernah Lihat Surat Perjanjian Ryszard dan Tamara Bleszynski

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |15:35 WIB
Saksi Mengaku Pernah Lihat Surat Perjanjian Ryszard dan Tamara Bleszynski
Sidang Dugaan Wanprestasi Tamara Bleszynski Kembali Digelar. (Foto: Instagram/@tamarableszynskiofficial)
A
A
A

JAKARTA - Sidang lanjutan terkait dugaan wanprestasi dengan tergugat Tamara Bleszynski kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2023). 

Pada pekan ini, pihak penggugat Ryszard Bleszynski yang merupakan kakak dari Tamara, menghadirkan satu saksi. Saksi (KN) merupakan teman dan kolega Ryszard Bleszynski. 

Dalam persidangan, saksi tersebut mengaku mengetahui dan pernah melihat surat pernyataan yang berisi perjanjian Tamara Bleszynski dan Ryszard Bleszynski.

"Tahu pada April 2022," kata saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2023).

Sekitar satu jam persidangan berjalan, tampaknya Ary Nizam tim kuasa hukum dari Tamara Bleszynski puas dengan keterangan saksi yang diberikan. 

"Hari ini sidangnya masih saksi dari penggugat. Saksi yang dihadirkan oleh penggugat ini sebenarnya sebagian besar benar informasinya," kata Ary Nizam usai sidang.

Pasalnya dari keterangan saksi itu, pihaknya bisa menemukan beberapa poin penting.

"Jadi dia mengetahui soal surat pernyataan dan dia yang paling penting adalah mengetahui ada beberapa ahli waris lain, tadi dia sebutkan aja Jurek, Peter Teressa, jadi bukan cuma Tamara," ujar Ary Nizam.

