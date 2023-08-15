Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ruben Onsu Berusia 40 Tahun, Banjir Doa dari Rekan Artis

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |15:27 WIB
Ruben Onsu Berusia 40 Tahun, Banjir Doa dari Rekan Artis
Ruben Onsu ultah ke-40 (Foto: IG Ruben Onsu)
A
A
A

JAKARTA - Ruben Onsu tengah berbahagia merayakan hari ulang tahunnya ke-40, Selasa (15/8/2023). Ruben Onsu tampak semringah merayakan ulang tahun bersama keluarga tercinta.

Melalui unggahan instagram pribadinya, Ruben Onsu awalnya mendapat kejutan ulang tahun saat masih berada di tempat kerjanya. Tak lama berselang, ia pun kembali ke rumah dan mendapat kejutan spesial dari telah disiapkan oleh keluarganya.

Ruben Onsu Berusia 40 Tahun, Banjir Doa dari Rekan Artis

Kue ulang tahun beserta dekorasi balon berwarna hitam, putih dan emas seolah menyambutnya ketika Ruben Onsu tiba di rumah. Sang istri, Sarwendah serta ketiga anaknya, Betrand Peto, Thalia dan Thania memberikan kejutan spesial untuk Ruben Onsu di malam pergantian hari ulang tahunnya itu.

Meski terlihat masih mengantuk, putri bungsu Ruben, Thania tetap tak mau ketinggalan memberikan kejutan untuk sang ayah. Ia terlihat tetap berusaha membuka matanya dalam gendongan Sarwendah.

"Today 40 tahun," tulis Ruben Onsu dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Selasa (15/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/33/3185475/ruben_onsu-fXyp_large.jpg
Bahagianya Ruben Onsu Kembali Kumpul dengan Anak setelah 2 Bulan Tak Bertemu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3185009/ruben_dan_jordi_onsu-TXSB_large.jpg
Jordi Onsu Pastikan Hubungan dengan Ruben Onsu Merenggang Bukan karena Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184679/sarwendah_dan_ruben_onsu-gPBc_large.jpg
Ruben Onsu Klaim Dipersulit Temui Anak, Sarwendah: Gampang, Tinggal WhatsApp Aku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184216/ruben_onsu-WgTZ_large.jpg
Konflik Memanas, Ruben Onsu Klaim Dipersulit Sarwendah Ketemu Anak meski Beri Nafkah Ratusan Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181196/ruben_onsu_dan_sarwendah-6Ev7_large.jpg
Ruben Onsu Tegur Fans yang Unggah Video Anaknya Bareng Giorgio Antonio, Sarwendah: Muak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175521/betrand_peto_dan_ruben_onsu-kr1n_large.jpg
Cara Unik Betrand Peto Ingatkan Ruben Onsu untuk Salat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement