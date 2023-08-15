Ruben Onsu Berusia 40 Tahun, Banjir Doa dari Rekan Artis

JAKARTA - Ruben Onsu tengah berbahagia merayakan hari ulang tahunnya ke-40, Selasa (15/8/2023). Ruben Onsu tampak semringah merayakan ulang tahun bersama keluarga tercinta.

Melalui unggahan instagram pribadinya, Ruben Onsu awalnya mendapat kejutan ulang tahun saat masih berada di tempat kerjanya. Tak lama berselang, ia pun kembali ke rumah dan mendapat kejutan spesial dari telah disiapkan oleh keluarganya.

Kue ulang tahun beserta dekorasi balon berwarna hitam, putih dan emas seolah menyambutnya ketika Ruben Onsu tiba di rumah. Sang istri, Sarwendah serta ketiga anaknya, Betrand Peto, Thalia dan Thania memberikan kejutan spesial untuk Ruben Onsu di malam pergantian hari ulang tahunnya itu.

Meski terlihat masih mengantuk, putri bungsu Ruben, Thania tetap tak mau ketinggalan memberikan kejutan untuk sang ayah. Ia terlihat tetap berusaha membuka matanya dalam gendongan Sarwendah.

"Today 40 tahun," tulis Ruben Onsu dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Selasa (15/8/2023).