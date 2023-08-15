Sidang Cerai Cinta Penelope Terpaksa Ditunda karena Hal Ini

JAKARTA - Sidang cerai Cinta Penelope dan Taha Gokhan Arikan digelar hari ini, Selasa (15/8/2023) di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Namun, sidang yang beragendakan keterangan saksi dan pembuktian tersebut terpaksa ditunda hingga 29 Agustus mendatang.

Kuasa hukum Cinta Penelope, Irsan, menyebut penundaan ini dilakukan hakim lantaran Taha Gokhan Arikan selaku tergugat belum menerima surat panggilan sidang.

"Makanya hakim minta sidang ditunda sampai tanggal 29 (Agustus). Tunggu dulu surat-surat panggilannya terhadap penggugat (Cinta Penelope-red) itu diterima oleh pihak tergugatnya (Taha Gokhan Arikan-red)," tutur Irsan usai persidangan, Selasa (15/8/2023).

Taha Gokhan dikatakan Irsan saat ini tinggal di rumah Cinta Penelope untuk sementara waktu. Sebab, Taha tidak memiliki rumah dan kerabat selama tinggal di Indonesia.