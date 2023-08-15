Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sidang Cerai Cinta Penelope Terpaksa Ditunda karena Hal Ini

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |15:12 WIB
Sidang Cerai Cinta Penelope Terpaksa Ditunda karena Hal Ini
Sidang Cerai Cinta Penelope Ditunda. (Foto: Instagram/@princess_cinta_penelope)
JAKARTA - Sidang cerai Cinta Penelope dan Taha Gokhan Arikan digelar hari ini, Selasa (15/8/2023) di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Namun, sidang yang beragendakan keterangan saksi dan pembuktian tersebut terpaksa ditunda hingga 29 Agustus mendatang.

Kuasa hukum Cinta Penelope, Irsan, menyebut penundaan ini dilakukan hakim lantaran Taha Gokhan Arikan selaku tergugat belum menerima surat panggilan sidang.

"Makanya hakim minta sidang ditunda sampai tanggal 29 (Agustus). Tunggu dulu surat-surat panggilannya terhadap penggugat (Cinta Penelope-red) itu diterima oleh pihak tergugatnya (Taha Gokhan Arikan-red)," tutur Irsan usai persidangan, Selasa (15/8/2023).

Taha Gokhan dikatakan Irsan saat ini tinggal di rumah Cinta Penelope untuk sementara waktu. Sebab, Taha tidak memiliki rumah dan kerabat selama tinggal di Indonesia.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/33/3012498/alasan-cinta-penelope-beli-rumah-di-turki-5V1ZfgrHQs.jpg
Alasan Cinta Penelope Beli Rumah di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/33/3012371/cinta-penelope-menangis-saat-menceritakan-5-tahun-perjuangannya-melawan-kanker-serviks-mKqoJDJuk9.jpg
Cinta Penelope Menangis saat Menceritakan 5 Tahun Perjuangannya Melawan Kanker Serviks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011761/kata-cinta-penelope-soal-kabar-akan-menikah-lagi-dkvp2DaDcK.jpg
Kata Cinta Penelope soal Kabar akan Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/33/2864730/cinta-penelope-yang-beri-makan-suami-selama-tinggal-di-indonesia-MJGGrwU7UQ.jpg
Cinta Penelope yang Beri Makan Suami Selama Tinggal di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/33/2855426/sepakat-pisah-baik-baik-cinta-penelope-tak-tuntut-harta-gana-gini-xuDdsMHz8r.jpg
Sepakat Pisah Baik-baik, Cinta Penelope Tak Tuntut Harta Gana Gini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/33/2851859/cinta-penelope-ternyata-masih-sayang-taha-gokhan-terpaksa-pisah-karena-hal-ini-nOBlvhL7rE.jpg
Cinta Penelope Ternyata Masih Sayang Taha Gokhan, Terpaksa Pisah karena Hal Ini
Telusuri berita celebrity lainnya
