Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sepakat Damai, Korban Pierre Gruno Tak Minta Syarat Khusus

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |15:06 WIB
Sepakat Damai, Korban Pierre Gruno Tak Minta Syarat Khusus
Pierre Gruno damai dengan korban pemukulan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pierre Gruno akhirnya berdamai dengan pihak korban berinisial GDS. Mereka berdamai dalam kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di sebuah bar Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Juni lalu.

Kesepakatan damai tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Pierre Gruno, Guntur. Pihaknya mengaku senang lantaran permintaan maaf sang klien disambut baik korban.

Sepakat Damai, Korban Pierre Gruno Tak Minta Syarat Khusus

"Apa yang sudah disampaikan kuasa hukum korban betul bahwa kami telah melakukan proses RJ, atau penyelesaian perdamaian dengan pihak korban," kata Guntur saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/33/2872424/ditahan-atas-kasus-penganiayaan-pierre-gruno-akui-sifat-premanismenya-kambuh-lagi-6nXblAG1E8.jpg
Ditahan Atas Kasus Penganiayaan, Pierre Gruno Akui Sifat Premanismenya Kambuh Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/33/2866431/pierre-gruno-bebas-dari-bui-di-hari-kemerdekaan-harus-kerja-keras-untuk-bayar-utang-saya-kgwv5nPFoG.jpg
Pierre Gruno Bebas dari Bui di Hari Kemerdekaan: Harus Kerja Keras untuk Bayar Utang Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/33/2866226/polisi-pastikan-kasus-dugaan-penganiayaan-menjerat-pierre-gruno-dihentikan-CZWsfazrJJ.jpg
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Penganiayaan Menjerat Pierre Gruno Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/33/2866126/bebas-dari-tahanan-pierre-gruno-peluk-korban-pemukulan-dan-saling-bermaafan-kpnBVhCrH4.jpg
Bebas dari Tahanan, Pierre Gruno Peluk Korban Pemukulan dan Saling Bermaafan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/33/2865446/alasan-pierre-gruno-masih-ditahan-meski-sudah-berdamai-dengan-korban-5XEX1ntjzv.jpg
Alasan Pierre Gruno Masih Ditahan Meski Sudah Berdamai dengan Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/33/2865234/sepakat-damai-begini-kondisi-korban-pemukulan-pierre-gruno-qQqObSw3FQ.jpg
Sepakat Damai, Begini Kondisi Korban Pemukulan Pierre Gruno
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement