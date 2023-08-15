Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aura Kasih Jalan-Jalan Pakai Motor Listrik, Netizen: Polusi Kurang, Mata pun Sehat

Lutfi Fadila , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |15:01 WIB
Aura Kasih Jalan-Jalan Pakai Motor Listrik, <i>Netizen:</i> Polusi Kurang, Mata pun Sehat
Aura Kasih pakai motor listrik, solusi tekan polusi udara Jakarta. (Foto: Instagram/@aurakasih)
A
A
A

JAKARTA - Aura Kasih punya cara jitu untuk menekan tingginya angka polusi udara yang tengah melanda Jakarta beberapa minggu terakhir. Cara jitu itu adalah menggunakan motor listrik (molis) sebagai salah satu pilihan moda transportasi. 

Hal itu diungkapkannya lewat unggahannya di Instagram, pada 15 Agustus 2023. Dia membagikan foto selfie mengenakan atasan tanpa lengan berwarna hitam yang dipadukan dengan celana khaki. Memakai helm putih, dia berpose di atas molis. 

“Mau coba jalan-jalan pakai molis ah. Setidaknya, saya menjadi bagian dari sekian persen penduduk Jakarta yang sadar untuk memakai kendaraan listrik untuk mengurangi polusi,” katanya dalam unggahan itu 

Dalam lanjutan unggahannya, penyanyi berdarah Sunda tersebut juga mengajak warga Jakarta untuk turut menggunakan motor listrik dan tetap menggunakan masker saat berada di luar rumah agar terhindar dari ISPA. 

Aura Kasih kurangi polusi Jakarta dengan motor listrik. (Foto: Instagram/@aurakasih)

Berdasarkan data IQ Air, pada Selasa (15/8/2023), tingkat polusi udara Jakarta masuk dalam kategori ‘Tidak Sehat’ dengan konsentrasi PM2.5 yang 11,7 kali lebih tinggi dibandingkan nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123781/aura_kasih-vwR9_large.jpg
Aura Kasih Bersyukur Putrinya Makin Sering Bertemu Eryck Amaral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122269/aura_kasih-1aVG_large.jpg
Aura Kasih Belum Berniat Menikah Lagi: Aku sedang Mencintai Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019174/eryck-amaral-ungkap-momen-pertemuannya-dengan-anak-aura-kasih-D1ITzZKNIz.jpg
Eryck Amaral Ungkap Momen Pertemuannya dengan Anak Aura Kasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/33/3018951/mantan-suami-aura-kasih-akhirnya-temui-anak-setelah-empat-tahun-berpisah-URrtutg70o.jpg
Mantan Suami Aura Kasih Akhirnya Temui Anak Setelah Empat Tahun Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/33/2997703/potret-aura-kasih-momong-anak-gayanya-bak-kakak-beradik-lMBOson6RV.jpg
Potret Aura Kasih Momong Anak, Gayanya bak Kakak Beradik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/33/2996535/aura-kasih-berhenti-main-instagram-netizen-curiga-akan-adanya-pernikahan-2nl7CSmm3p.jpg
Aura Kasih Berhenti Main Instagram, Netizen Curiga Akan Adanya Pernikahan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement