Aura Kasih Jalan-Jalan Pakai Motor Listrik, Netizen: Polusi Kurang, Mata pun Sehat

JAKARTA - Aura Kasih punya cara jitu untuk menekan tingginya angka polusi udara yang tengah melanda Jakarta beberapa minggu terakhir. Cara jitu itu adalah menggunakan motor listrik (molis) sebagai salah satu pilihan moda transportasi.

Hal itu diungkapkannya lewat unggahannya di Instagram, pada 15 Agustus 2023. Dia membagikan foto selfie mengenakan atasan tanpa lengan berwarna hitam yang dipadukan dengan celana khaki. Memakai helm putih, dia berpose di atas molis.

“Mau coba jalan-jalan pakai molis ah. Setidaknya, saya menjadi bagian dari sekian persen penduduk Jakarta yang sadar untuk memakai kendaraan listrik untuk mengurangi polusi,” katanya dalam unggahan itu

Dalam lanjutan unggahannya, penyanyi berdarah Sunda tersebut juga mengajak warga Jakarta untuk turut menggunakan motor listrik dan tetap menggunakan masker saat berada di luar rumah agar terhindar dari ISPA.

Berdasarkan data IQ Air, pada Selasa (15/8/2023), tingkat polusi udara Jakarta masuk dalam kategori ‘Tidak Sehat’ dengan konsentrasi PM2.5 yang 11,7 kali lebih tinggi dibandingkan nilai panduan kualitas udara tahunan WHO.