HOT GOSSIP

Cinta Penelope yang Beri Makan Suami Selama Tinggal di Indonesia

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |13:57 WIB
Cinta Penelope dan suami cerai (foto: IG Cinta Penelope)
Cinta Penelope dan suami cerai (foto: IG Cinta Penelope)
A
A
A

JAKARTA - Taha Gokan Arikan tinggal di rumah Cinta Penelope saat menjalani proses sidang perceraian di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan. Sebab, Taha tidak memiliki rumah dan kerabat di Indonesia.

Cinta sendiri berharap proses perceraiannya bisa cepat selesai. Cinta kerap memberi makan pria asal Turki tersebut selama sang suami berada di salah satu rumahnya.

"Dia berharap majelis hakim putuskan perceraiannya, supaya mbak cinta bisa antar pulang (Taha ke Turki)," kata kuasa hukum Cinta Penelope, Irsan, di PA Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2023).

Cinta Penelope yang Beri Makan Suami Selama Tinggal di Indonesia

"Suaminya ini, saat ini masih suami, karena kalau masih di Indonesia, masih tanggung jawabnya, urus makannya, karena dia (Taha Gokhan-red) tak tahu beli makannya dimana sesuai seleranya dia, yang tahu kan mba Cinta," sambungnya.

Irsan kemudian membeberkan kondisi rumah tangga kliennya saat ini ditengah proses perceraian tersebut.

"(Mereka masih menjalin) Komunikasi, sedikit sedikit lah, karena mau makan di urusin, tinggal tunggu putusan, supaya tergugat suaminya ini bisa diantar pulang," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perceraian antara penyanyi Cinta Penelope dan suaminya, Taha Gokhan Arikan hari ini, Selasa (15/8/2023).

Sidang yang beragendakan keterangan saksi dan pembuktian tersebut terpaksa ditunda hingga 29 Agustus 2023.

Kuasa hukum Cinta Penelope, Irsan, menyebut penundaan ini dilakukan hakim lantaran Taha Gokhan Arikan selaku tergugat belum menerima surat panggilan sidang.

