Semakin Lengket, Lisa BLACKPINK dan Frederic Arnault Terciduk Bersama di Bandara LAX

Lisa BLACKPINK dan Frederic Arnault terekam kamera berada di Bandara LAX, pada 13 Agustus 2023. (Foto: Instagram/@lalalalisa_m)

SEOUL - Rumor pacaran Lisa BLACKPINK dan CEO Tag Heuer, Frederic Arnault, kembali mencuat setelah keduanya terekam kamera sedang bersama di private lounge Bandara Internasional Los Angeles (LAX), California, pada akhir pekan lalu.

Tak ada romantisme dalam foto yang kemudian viral di berbagai komunitas online Korea Selatan itu. Lisa dan Frederic duduk bersampingan dan fokus pada ponsel mereka masing-masing.

Mengutip Allkpop, Selasa (15/8/2023), Lisa terbang dari New Jersey ke Los Angeles bersama Frederic menggunakan jet pribadi setelah sang idol merampungkan konser encore ‘BORN PINK’ di MetLife Stadium, pada 12 Agustus 2023.

Para member BLACKPINK dikabarkan memiliki jadwal pribadi masing-masing sebelum akhirnya mereka akan melanjutkan tur konser di Allegiant Stadium, Las Vegas, pada 18 Agustus mendatang.

Foto itu kemudian ramai dikomentari warganet yang menilai Lisa BLACKPINK tidak akan melanjutkan kontraknya dengan YG Entertainment. “Dia akan meninggalkan agensi itu, lalu pensiun dan menikah,” ungkap seorang warganet.

Seorang warganet mengatakan, “Oh jadi ini alasan YG memberikan jawaban abu-abu terkait kontrak BLACKPINK.” Beberapa pengguna internet lainnya menilai, Lisa dan Frederic Arnault terlihat sangat jatuh cinta sehingga tak terpisahkan.