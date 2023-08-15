Radja Kesal, Konten Anji Disebut Coreng Nama Baik

JAKARTA - Gitaris band Radja, Moldyansyah Mulyadi alias Moldy, kecewa dengan konten yang dibuat Anji melalui kanal YouTube dunia MANJI. Sebelumnya, Anji melalui kanal YouTubenya mengunggah konten podcast yang membahas seputar grup band asal Kalimantan Selatan itu.

Anji saat itu mengundang Achmad Labbaika atau Ipay sebagai bintang tamu. Ipay mengklaim bahwa dirinya merupakan pencipta lagu Cinderella yang memiliki master rekaman asli tembang tersebut.

Pihak Radja menilai konten tersebut berdampak pada kelangsungan band. Bahkan, pihak Radja sempat menuai pemboikotan di beberapa daerah hingga disebut maling oleh netizen.

"Sangat kecewa sangat kecewa, karena Radja tidak mengganggu dia, ngomongin dia, kenapa dia memberikan dampak begini," kata Moldy saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, masalah hak cipta dari lagu Cinderella merupakan perkara lain dari apa yang dirasakan Radja saat ini.

Dia dan tim manajemen tak terima dari dampak negatif yang dirasakan dari konten milik Anji itu.

Oleh karena itu, Radja bersama kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga, resmi membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Meteo Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baik pada Senin (14/8/2023).

"Jadi kalau Cinderella itu personalia sendiri, di sini kita melaporkan dunia MANJI itu karena kita merasa dirugikan atas podcast tersebut gitu aja," ujar Moldy.

"Artinya dia mewadahi narasumber tanpa bukti, berarti apa tuh artinya. Elo dapat bully-an disebut maling, dapat bully-an disebut pencuri segala macem, kalau bisa ngebuktiin dalam podcast itu ya nggak apa-apa (tapi nggak ada bukti), sangat disayangkan," sambungnya.

"Jadi kalau memang dia (Ipay-red) ngerasa benar kenapa mesti bicara di podcast seseorang dan berdampak," tutup Moldy.