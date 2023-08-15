Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Radja Kesal, Konten Anji Disebut Coreng Nama Baik

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |13:31 WIB
Radja Kesal, Konten Anji Disebut Coreng Nama Baik
Radja laporkan Youtube Anji (Foto: IG Radja)
A
A
A

JAKARTA - Gitaris band Radja, Moldyansyah Mulyadi alias Moldy, kecewa dengan konten yang dibuat Anji melalui kanal YouTube dunia MANJI. Sebelumnya, Anji melalui kanal YouTubenya mengunggah konten podcast yang membahas seputar grup band asal Kalimantan Selatan itu.

Anji saat itu mengundang Achmad Labbaika atau Ipay sebagai bintang tamu. Ipay mengklaim bahwa dirinya merupakan pencipta lagu Cinderella yang memiliki master rekaman asli tembang tersebut.

Radja Kesal, Konten Anji Disebut Coreng Nama Baik

Pihak Radja menilai konten tersebut berdampak pada kelangsungan band. Bahkan, pihak Radja sempat menuai pemboikotan di beberapa daerah hingga disebut maling oleh netizen.

"Sangat kecewa sangat kecewa, karena Radja tidak mengganggu dia, ngomongin dia, kenapa dia memberikan dampak begini," kata Moldy saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, masalah hak cipta dari lagu Cinderella merupakan perkara lain dari apa yang dirasakan Radja saat ini.

Dia dan tim manajemen tak terima dari dampak negatif yang dirasakan dari konten milik Anji itu.

Oleh karena itu, Radja bersama kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga, resmi membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Meteo Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baik pada Senin (14/8/2023).

"Jadi kalau Cinderella itu personalia sendiri, di sini kita melaporkan dunia MANJI itu karena kita merasa dirugikan atas podcast tersebut gitu aja," ujar Moldy.

"Artinya dia mewadahi narasumber tanpa bukti, berarti apa tuh artinya. Elo dapat bully-an disebut maling, dapat bully-an disebut pencuri segala macem, kalau bisa ngebuktiin dalam podcast itu ya nggak apa-apa (tapi nggak ada bukti), sangat disayangkan," sambungnya.

"Jadi kalau memang dia (Ipay-red) ngerasa benar kenapa mesti bicara di podcast seseorang dan berdampak," tutup Moldy.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/205/3142847/radja_band-Cag2_large.JPG
Rilis Single Baru, Radja Ingin Musiknya Didengar Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/205/3142618/band_radja-H7xt_large.jpg
Radja Dituding Jiplak Lirik Lagu Batas Senja, Ian Kasela: Selain Donatur, Dilarang Ngatur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/205/3103272/troye_sivan-rORj_large.jpg
Moldy Klaim Troye Sivan Jiplak Lagu Tulus Milik Radja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/33/3101713/ian_kasela_radja-lSPv_large.jpg
Segini Bayaran Radja, Band Lawas yang Tersandung Isu Plagiarisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/205/3100061/band_radja-upkY_large.jpg
Spotify Take Down Lagu Apa Sih Milik Radja Imbas Isu Plagiarisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/205/3099386/band_radja-AvEj_large.jpg
Radja Klaim Terinspirasi dari Lagu APT, Randy Nidji Beri Sindiran Menohok
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement