HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rafathar Malik Ahmad Genap Berusia 8 Tahun

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |09:17 WIB
Rafathar Malik Ahmad Genap Berusia 8 Tahun
Rafathar Ulang Tahun ke-8 (Foto: Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Rafathar Malik Ahmad hari ini, Selasa (15/8/2023) genap berusia 8 tahun. Momen bertambahnya usia Rafathar bahkan diabadikan dalam video di akun Instagram @raffinagita1717.

Dalam keterangan video tersebut tertulis ucapan selamat ulang tahun yang ditujukan kepada Rafathar.

“Tepat Pukul 00.00, Rafathar Malik Ahmad tepat berusia 8 Tahun. Happy Birthday,” tulis Instagram Raffi dan Nagita.

Rafathar sendiri terlihat sudah tertidur pulas saat Nagita membangunkannya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Melihat sang putra yang masih tidur di hari ulang tahunnya, Gigi pun langsung membangunkannya dengan ciuman pada pipi Rafathar.

Rafathar

Sambil mengucapkan sesuatu, Nagita mengelus-elus punggung Rafathar. Namun terlihat kakak Cipung ini kembali memejamkan matanya. Tak lupa, unggahan video ini juga diiringi dengan lagu ciptaan Gigi yang berjudul ‘Hadiah Tuhan’

Kolom komentar Instagram Raffi dan Nagita ini pun dibanjiri belasan ribu komentar ucapan selamat ulang tahun, dari warganet tak terkecuali para selebritis tanah air. Mulai dari Gading Marten, Atta Halilintar, Ayu Dewi dan lainnya.

Bahkan unggahan ini telah dibagikan ulang sebanyak 1.453 kali dan telah disukai sebanyak 848 ribu.

“MASYA ALLAH samaan ultah nva sama putri saliu alusha kakak rafathar...BARAKALLAH,” kata Aldi Taher.

Halaman:
1 2
