Okin Tak Mau Kenalkan Pacar ke Anak-anak, Rachel Vennya: Aku Sama Dia Beda Prinsip

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |08:52 WIB
Okin Tak Mau Kenalkan Pacar ke Anak-anak, Rachel Vennya: Aku Sama Dia Beda Prinsip
Rachel Vennya tanggapi ucapan Okin yang tak mau kenalkan pacar ke anak (Foto: Instagram @rachelvennya)
A
A
A

JAKARTA - Rachel Vennya memiliki prinsip yang berbeda dengan Niko Al Hakim alias Okin. Salah satu perbedaan prinsip keduanya adalah soal memperkenalkan kekasih baru pada kedua anak mereka.

Baru-baru ini, Okin sempat mengatakan bahwa dirinya enggan mengenalkan kekasihnya, Regina Phoenix pada Xabiru dan Chava. Pasalnya, ia merasa bahwa kedua buah hatinya tak memerlukan ibu baru, lantaran masih ada Rachel yang sehat wal afiat dan tidak tergantikan.

Meski belum sempat menonton video perbincangan mantan suaminya dengan Arief Muhammad, Rachel mencoba untuk sedikit menanggapi ucapan Okin. Menurutnya, tak ada yang salah dari pemikiran sang mantan. Mengingat, keduanya memiliki prinsip yang berbeda.

Namun, satu hal yang pasti adalah baik Rachel maupun Okin sama-sama ingin memberikan yang terbaik bagi buah hati mereka.

Rachel Vennya

"Aku beum nonton podcastnya sih, cuma ya aku yakin semua orangtua ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Aku sama dia beda prinsip tapi at the end ya penginnya yang terbaik pasti," ungkap Rachel di Instagram Storynya.

"Jadi aku respect apapun prinsip dia, dan itu bukan hak aku untuk ngehakimin apapun keputusan dia, pasti kita punya alasan masing-masing dan nggak ada yang bener-bener 'bener' ataupun bener-bener 'salah'," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Okin sempat terlibat obrolan dengan Arief Muhammad dalam sebuah podcast. Dalam video tersebut, Okin sempat membeberkan alasannya belum mengenalkan sosok Regina Phoenix ke kedua buah hatinya.

