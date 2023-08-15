Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hamil Calon Anak Kedua, Istri Marshel Widianto Ngidam Jajanan SD

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |08:26 WIB
Hamil Calon Anak Kedua, Istri Marshel Widianto Ngidam Jajanan SD
Marshel Widianto Sebut Cesen Ngidam Jajanan SD (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Cesen eks JKT48 saat ini tengah mengandung calon anak keduanya dengan Marshel Widianto. Dilihat dari akun Instagram milik Marshel saat memamerkan foto hasil USG, usia kehamilan Cesen sendiri sudah memasuki 10 minggu Atau kurang lebih dua bulan kehamilan.

Di kehamilan trimester pertama, rupanya Cesen sudah mulai mengalami yang namanya ngidam. Berbeda saat hamil anak pertama, di kehamilan keduanya ini Cesen justru ngidam yang lebih sederhana, salah satunya jajanan SD.

"Udah (ngidam), kayak asinan gitu, basreng (baso goreng). Makanan-makanan sekolah gitu sama air dingin," beber Marshel Widianto baru-baru ini.

Komika 27 tahun itu merasa jika kehamilan sang istri hampir mirip dengan dirinya saat sekolah dulu.

Marshel Widianto dan Cesen eks JKT48

"Makanan modelnya kayak waktu dulu gue sekolah dah," celetuk Marshel Widianto.

Tak heran jika Marshel Widianto mengira-ngira bahwa calon anak keduanya ini akan sangat mirip dengannya.

"Kayaknya yang anak kedua ini gue banget dah mentalnya. Jajanan anak SD masuk," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152564/marshel_widianto-dhP4_large.jpg
Marshel Widianto Sibuk sampai Tak Ingat Pulang, Istri Minta Pisah Ranjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028236/2-artis-ini-ungkap-kekecewaan-terhadap-marshel-widianto-ada-yang-pernah-dibohongi-Cx9Z61Ljmf.jpg
2 Artis Ini Ungkap Kekecewaan Terhadap Marshel Widianto, Ada yang Pernah Dibohongi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025539/4-artis-bongkar-aib-marshel-widianto-usai-mencalonkan-diri-jadi-calon-wakil-wali-kota-tangsel-s46Bajlfvy.jpg
4 Artis Bongkar Aib Marshel Widianto Usai Mencalonkan Diri Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/33/3024759/marshel-widianto-pernah-punya-utang-setengah-miliar-ke-denny-cagur-HloVbPGXpg.jpg
Marshel Widianto Pernah Punya Utang Setengah Miliar ke Denny Cagur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011675/muncul-foto-wajah-marshel-widianto-di-baliho-bakal-jadi-calon-walikota-tangerang-selatan-Q7URLMEHW2.jpg
Muncul Foto Wajah Marshel Widianto di Baliho, Bakal Jadi Calon Walikota Tangerang Selatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/33/2991777/attitude-buruk-marshel-widianto-sempat-buat-desta-kecewa-dan-merasa-tersakiti-dph6MYTOou.jpg
Attitude Buruk Marshel Widianto Sempat Buat Desta Kecewa dan Merasa Tersakiti
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement