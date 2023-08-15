Hamil Calon Anak Kedua, Istri Marshel Widianto Ngidam Jajanan SD

JAKARTA - Cesen eks JKT48 saat ini tengah mengandung calon anak keduanya dengan Marshel Widianto. Dilihat dari akun Instagram milik Marshel saat memamerkan foto hasil USG, usia kehamilan Cesen sendiri sudah memasuki 10 minggu Atau kurang lebih dua bulan kehamilan.

Di kehamilan trimester pertama, rupanya Cesen sudah mulai mengalami yang namanya ngidam. Berbeda saat hamil anak pertama, di kehamilan keduanya ini Cesen justru ngidam yang lebih sederhana, salah satunya jajanan SD.

"Udah (ngidam), kayak asinan gitu, basreng (baso goreng). Makanan-makanan sekolah gitu sama air dingin," beber Marshel Widianto baru-baru ini.

Komika 27 tahun itu merasa jika kehamilan sang istri hampir mirip dengan dirinya saat sekolah dulu.

"Makanan modelnya kayak waktu dulu gue sekolah dah," celetuk Marshel Widianto.

Tak heran jika Marshel Widianto mengira-ngira bahwa calon anak keduanya ini akan sangat mirip dengannya.

"Kayaknya yang anak kedua ini gue banget dah mentalnya. Jajanan anak SD masuk," jelasnya.