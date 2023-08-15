Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ingin Mulai Hidup Baru, Cesen eks JKT48 Hapus Foto dan Unfollow Marshel Widianto

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |07:49 WIB
Ingin Mulai Hidup Baru, Cesen eks JKT48 Hapus Foto dan Unfollow Marshel Widianto
Cesen eks JKT48 Hapus Foto dan Unfollow Marshel Widianto (Foto: YouTube)
JAKARTA - Yansen Indiani alias Cesen mendadak menghapus semua foto suaminya, Marshel Widianto, dari akun Instagram pribadinya. Tindakannya tersebut jelas membuat publik bertanya-tanya, mengingat Cesen dan Marshel baru saja mengumumkan kehamilan keduanya.

Bukan cuma menghapus foto, Cesen dan Marshel kini bahkan sudah saling unfollow di Instagram. Hal tersebut jelas membuat publik semakin berspekulasi, ditambah Cesen sempat menyebut jika dirinya tengah bersiap memulai hidup baru.

“Mari kita mulai hidup yang baru,” tulis Cesen di Instagramnya.

Dalam foto tersebut, terlihat mantan member JKT48 itu berpose jari 'V' saat berendam di kolam renang.

Cesen eks JKT48

Selain itu, dara 24 tahun ini menambahkan di Instagram Story-nya ia berdoa semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja.

"Dibawa dalam doa, yang terbaik untuk kita semua," tambah Cesen.

Tidak diketahui pasti apa yang terjadi dengan rumah tangga Marshel Widianto dan Cesen.

Sontak saja netizen pun merasa khawatir dengan rumah tangga mereka, terlebih Cesen yang tengah mengandung anak kedua.

"Semangat ka Cesen apapun yang terjadi semoga hari-harimu bahagia," harap @nov***.

