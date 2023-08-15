Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Perjuangan Gal Gadot Dapatkan Peran Evil Queen dalam Snow White

Lutfi Fadila , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |23:30 WIB
Perjuangan Gal Gadot Dapatkan Peran Evil Queen dalam <i>Snow White</i>
Gal Gadot ungkap perjuangan demi dapatkan peran Evil Queen dalam film live-action Snow White. (Foto: Instagram/@galgadot)
A
A
A

LOS ANGELES - Gal Gadot memerlukan waktu 1 bulan untuk mempersiapkan diri mengikuti audisi film Snow White. Aktris 38 tahun keturunan Yahudi itu, berperan sebagai Ratu Grimhilde (Evil Queen) dalam film live-action produksi Disney tersebut.

Gadot mengatakan, Snow White merupakan proyek casting pertamanya setelah beberapa lama. Alasannya harus mengikuti audisi agar tim produksi yakin bahwa dirinya memiliki kemampuan akting musikal yang mumpuni.

“Jadi selama sebulan, aku berlatih bernyanyi dan kemudian ikut audisi. Kami kemudian merekam lagunya dan ya aku menang audisi. Itu pengalaman yang sangat menyenangkan,” ujarnya dalam video tersebut.

Membintangi Snow White, diakui Gal Gadot, sangat berbeda dengan film-film yang pernah dia perankan sebelumnya. Meski sedikit melelahkan, namun dia mengaku, syuting terasa menantang dan menyenangkan.

Perjuangan Gal Gadot berperan sebagai Evil Queen dalam live-action Snow White. (Foto: Instagram/@gal_gadot)

Gadot menambahkan, ingin menciptakan karakter Evil Queen yang ‘berbeda’ dan ‘lebih menarik’. Dia ingin, sang ratu digambarkan tak hanya sebagai karakter jahat namun ada cerita di baliknya.

"Aku ingin, sang ratu digambarkan sebagai orang yang sebenarnya tidak ingin menjadi jahat. Rumit memang. Tapi itulah yang terjadi pada perempuan ketika merasa tidak relevan lagi. Sisi lain itu akan keluar dirinya,” tutur ibu tiga anak tersebut.

Halaman:
1 2
