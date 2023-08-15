Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Arsy Widianto Bentuk Grup Musik KIM, Ternyata Punya Arti Nama yang Unik

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |22:44 WIB
Arsy Widianto Bentuk Grup Musik KIM, Ternyata Punya Arti Nama yang Unik
Arsy Widianto Bentuk Grup Musik KIM. (Foto: KIM/Sabs Media)
JAKARTA - Arsy Widianto membentuk grup musik KIM bersama Rachel Rae dan Gusyy Pratama. Mereka memang sudah lama kenal sehingga sepakat bergabung menjadi satu kesatuan.

Hal ini diungkap Arsy bersama KIM kepada Okezone. Lantaran kedekatan yang terjalin sejak lama, mereka percaya bisa berkarya di industri musik sebagai grup musik.

“Karena kebetulan aku sama mereka kenal udah cukup lama, sama Gusty udah hampir 12 tahun terus sama Rachel udah hampir 4 tahun. Terus kita mulai banyak project bareng, aku kepikiran dari dulu emang punya cita-cita buat suatu band gitu kan terus aku ajak mereka dan mereka mau,” kata Arsy di Gedung Sindo, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Tidak hanya itu, Arsy juga menjelaskan nama KIM yang ternyata mempunyai makna menarik, yaitu dengan membentuk suatu kalimat yang indah.

Halaman:
1 2
