HOME CELEBRITY MUSIK

Terjun ke Musik, Sheemar Anak Melanie Putria dan Angga Maliq & D'Essentials Rilis Single Debut

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:30 WIB
Terjun ke Musik, Sheemar Anak Melanie Putria dan Angga Maliq & D'Essentials Rilis Single Debut
Sheemar Anak Melanie Putria dan Angga Maliq & The Essentials (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Anak Melanie Putria dan Angga Maliq & D'Essentials, Sheemar Rahman Puradiredja alias Sheemar, mantap terjun ke dunia musik. Hal ini ditandai dengan perilisan single debutnya berjudul Yang Mereka Bilang Cinta.

Meski masih berusia 12 tahun, Sheemar tampaknya ingin mengasah bakat bermusiknya. Mengingat, darah seni Sheemar tak lepas dari peran sang ayah sebagai vokalis Maliq & D'Essentials.

"Lagu 'Yang Mereka Bilang Cinta' menceritakan tentang seorang anak remaja, yang sedang bingung karena merasakan suatu perasaan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya, yaitu sebuah perasaan yang berbunga-bunga," beber Sheemar Puradiredja di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, belum lama ini.

Sheemar dalam lagu barunya juga mengungkapkan perasaan getaran cinta dengan teman sekelasnya di sekolah. Kisah tersebut sesuai dengan usianya yang memang baru memasuki masa pra Remaja.

Ibunda Sheemar, Melanie Putria, mengatakan bahwa, sang anak memiliki passion besar dalam bernyanyi. Dia mendukung penuh keputusan anaknya untuk memulai karier bermusik di usia muda.

Halaman:
1 2
