HOME CELEBRITY MUSIK

Grup Musik KIM Rilis Single Terbaru Bertajuk Tak Mungkin

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |20:19 WIB
Grup Musik KIM Rilis Single Terbaru Bertajuk <i>Tak Mungkin</i>
KIM Rilis Lagu Tak Mungkin. (Foto: KIM/Sabs Media)
A
A
A

JAKARTA - Grup musik pendatang baru KIM meluncurkan single pertamanya bertajuk Tak Mungkin, dengan beranggotakan Arsy Widianto, Rachel Rae, dan Gusty Pratama. Mereka hadir untuk mewarnai blantika industri musik di Tanah Air.

KIM menuturkan bahwa lagu Tak Mungkin menceritakan tentang penantian dan harapan palsu seseorang. Dikemas dengan aransemen yang unik, lagu tersebut terasa easy listening.

Tak Mungkin itu ceritanya tentang pengalaman laki-laki dengan perempuan, pokoknya pasangan lah, pasangan apapun yang pasti rasanya banyak sekali yang ngerasain ngalamin,” kata Arsy Widianto kepada MNC Portal Indonesia, di Gedung Sindo, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

“Kita deket sama orang, dia ngasih harapan ke kita, tapi dia masih ada yang lain. Jadi kayak enggak mungkin jadi, ya udahlah gue sampai di sini aja. Ngapain digantungin doang? di PHP kayak gitu,” tambahnya.

Halaman:
1 2
