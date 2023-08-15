Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tiket Konser Bring Me The Horizon Habis Terjual, Ini Kata Promotor

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |18:57 WIB
Tiket Konser Bring Me The Horizon Habis Terjual, Ini Kata Promotor
Bring Me The Horizone konser di Jakarta (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Bring Me The Horizon akan menghelat konser di Jakarta. Band legendaris tersebut akan tampil di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta pada 10 November 2023.

Namun rupanya, tiket konser Bring Me The Horizon (BMTH) habis terjual dalam waktu empat hari sejak diumumkan ke publik pada Jumat 11 Agustus 2023.



Melalui sosial media resminya, promotor konser BMTH, Ravel Entertainment, mengumumkan jika tiket konser Oliver Sykes sudah ludes terjual.

"Tiket Bring Me The Horizon live in Jakarta Resmi Habis Terjual! Terima kasih! Bagi yang belum mendapatkan tiketnya, tunggu kabar selanjutnya," tulis akun @ravelentertainment.

Dari postingan tersebut, pihak promotor meminta para fans BMTH yang belum mendapat tiket harap bersabar.

Kemungkinan, pihak promotor akan menambah kloter penjualan tiket dalam waktu dekat.

Vice Director Ravel Entertainment, Naomi Siahaan, menyadari bahwa konser ini menjadi pertunjukan musik paling dinanti. Diprediksi, penampilan BMTH di Jakarta juga bakal dihadiri seluruh fansnya dari berbagai pelosok negeri.

