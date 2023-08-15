Trending Star Kolaborasi Bareng Indomusikgram, Perluas Kesempatan Masyarakat Indonesia Jadi Bintang Baru

JAKARTA - Di tengah era digital yang terus berkembang, media sosial telah menjadi wadah bagi berbagai macam ekspresi budaya. Salah satu bidang yang semakin berkembang melalui platform media sosial adalah musik.

Indomusikgram, sebagai salah satu media dan komunitas musik yang populer di Indonesia melalui media sosial telah berhasil mempopulerkan dan memperkenalkan ragam musik Indonesia, serta membuka peluang-peluang lain yang dapat menjadi tempat untuk meningkatkan karir dari musisi itu sendiri.

Melalui Indomusikgram, para penggiat musik, seniman, pemusik, dan pecinta musik berkumpul untuk berbagi pengetahuan, karya, serta kecintaan terhadap musik Indonesia. Melalui unggahan konten seperti video pendek, cuplikan musik, foto-foto pertunjukan, dan ulasan musik, Indomusikgram telah berhasil menciptakan ruang virtual yang mendorong apresiasi terhadap ragam musik Nusantara.

Dengan kontribusi komunitas Indomusikgram yang cukup berpengaruh di industri musik Indonesia, ajang pencarian bakat menyanyi digital pertama di Indonesia, Trending Star, menggaet Indomusikgram sebagai partner dalam audisi online. Nantinya, Indomusikgram akan turut membantu mempromosikan Trending Star sehingga penggiat musik di tanah air yang suaranya belum cukup terdengar dapat menggapai mimpinya menjadi penyanyi bintang baru.

Dengan kolaborasi antara Indomusikgram dan Trending Star, diharapkan dapat memperluas kesempatan bagi berbagai lapisan masyarakat di Indonesia yang memiliki bakat memukau dalam bidang tarik suara, namun belum memiliki kesempatan untuk menyalurkan bakatnya tersebut.