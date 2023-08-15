Kompak, Abe Hoed Anak dari Melly Goeslaw Rilis Lagu Slow Down di TREBEL

JAKARTA - Anak Melly Goeslaw, Pria Bernama Hoed jarang tersorot. Kini, pria yang akrab disapa sebagai Abe mengikuti jejak karier ibunya sebagai penyanyi.

Memasuki usianya yang ke-20 tahun di tahun ini, ternyata Abe sudah terjun sebagai musisi sejak empat tahun lalu yakni tahun 2018 dengan single Thought. Kembali berkarya di tahun ini, Abe merilis single yang mengangkat perpaduan afrobeat, R&B, soul, dan pop dengan judul Slow Down. Lagu tersebut menceritakan mengenai kebutuhan dan kesabaran akan rasa cinta.

Berbeda dengan Sang Anak, musisi legenda Indonesia yang sudah memproduksi lebih dari 600 lagu itu untuk pertama kalinya merilis lagu berbahasa Sunda yang berjudul Kalem Aya Urang.

Menurut Melly Goeslaw, lagu adalah salah satu seni yang universal dan bisa dinikmati oleh semua kalangan terlepas apapun bahasa yang digunakan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa menggunakan bahasa Sunda. Hal itu disampaikan langsung saat keduanya melakukan IG LIVE bersama TREBEL beberapa waktu lalu.

Wah menarik nih guys, meskipun sama-sama terjun pada industri musik, ternyata Melly Goeslaw dan Abe Hoed memiliki ketertarikan dan seleranya masing-masing!

Lagu “Slow Down” dan Playlist Melly Goeslaw di aplikasi TREBEL Musik yang siap didownload gratis dan didengarkan secara tanpa internet