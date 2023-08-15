Advertisement
CELEBRITY

4 Tips Memasang Lampu di Kamar Bayi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |19:29 WIB
4 Tips Memasang Lampu di Kamar Bayi
Lampu di kamar bayi. (Foto: dok ruparupa)
Bayi memang bisa tidur dalam kondisi kamar yang gelap. Namun, tambahan lampu dapat membantu merangsang penglihatannya dan membantu mereka untuk mengenali lingkungan sekitar.

Hanya saja, pemasangan lampu di kamar bayi tidak bisa sembarangan. Berikut beberapa hal yang perlu kamu perhatikan.

1. Hindari memakai lampu terlalu terang

Cahaya lampu yang terlalu terang dapat menghambat produksi hormon melatonin pada bayi, sehingga mereka akan kesulitan buat tidur nyenyak. Jadi, pastikan kamu memilih lampu berwarna warm white agar suasana kamar lebih tenang.

2. Gunakan dimmer

Dimmer berfungsi untuk mengatur tingkat kecerahan cahaya lampu. Ketika di siang hari, kamu bisa mengaturnya agar lebih terang. Sedangkan di malam hari, sebaiknya turunkan intensitas cahayanya agar tidak mengganggu pola tidur bayi.

3. Hindari menggunakan lampu lantai

