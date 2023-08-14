Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Asyik, Klaklik dan Elex Media Sediakan 80+ E-Comic Terlaris di Klakilk

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |14:54 WIB
Asyik, Klaklik dan Elex Media Sediakan 80+ E-Comic Terlaris di Klakilk
Klaklik dan Elek Media hadirkan 80+ e-comic terlaris (Foto: Ist)
JAKARTA - Klaklik, sebuah aplikasi digital dan web User Generated Content berbasis cerita yang berfokus pada penulisan hingga menjadi pustaka atau kumpulan e-Novel dan e-Comic, merilis kolaborasi aktif atau kolaboraksi dengan salah satu penerbit ternama di Indonesia, Elex Media. Kini, para pecinta dan pembaca komik dapat lebih mudah untuk mengakses bacaannya dimana saja kapan saja, karena 10 judul Komik dari Elex Media dengan lebih dari 80 volume cerita berbentuk komik sudah ada di aplikasi dan web Klaklik mulai tanggal 11 Agustus 2023.

Komik populer terlaris bergenre petualangan misteri Detective Conan hingga sci-fi atau fantasi Magi - The Labyrinth Of Magic, Ayashiya - The Demon Slayer serta komik-komik seru seperti Chocolat dan Midori's Days menjadi pilihan terbaik untuk mengisi hiburan penuh imajinasi milenial dan target gen-Z.

Mahligai untuk Cinta, Sinetron Perdana RCTI yang Diadaptasi dari e-Novel Klaklik 

Asyik, Klaklik dan Elex Media Sediakan 80+ E-Comic Terlaris di Klakilk

Perilisan 10 judul dengan lebih dari 80 volume adalah awal Klaklik dan Elex Media, dan selanjutnya akan banyak lagi konten berbagi yang akan disajikan karena kolaboraksi merupakan spirit utama Klaklik untuk terus mengembangkan dunia perkomikan Indonesia.

Hal ini merupakan usaha kedua belah pihak untuk memperlebar pilihan bacaan komik untuk para komikers secara luas, meningkatkan jumlah subscribers dan traffic untuk Klaklik di aplikasi dan jagatnet. Tak hanya menambah luas lahan bacaan, Klaklik juga aktif dan berkomitmen untuk mendorong para content creator/pembuat komik muda untuk menyalurkan kreativitas melalui karya-karya mereka di Klaklik dan secara aktif terus mempopulerkan dan mengembangkan industri komik digital di Indonesia.

1 2
