4 Pasangan Artis yang Pacaran Berawal dari Gosip Selingkuh, Terbaru Ririn-Ijonk

Artis yang Pacaran Berawal dari Gosip Selingkuh. (Foto: Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti/Instagram/@ijonkfrizzy/@ririndwiariyanti)

JAKARTA - Kehidupan pribadi artis tak lepas dari gosip-gosip miring. Termasuk juga rumor perselingkuhan yang membuat masyarakat geger.

Banyak artis yang diisukan berselingkuh dari pasangannya. Seiring berjalannya waktu, mereka justru ketahuan berhubungan dengan orang yang dituding selingkuhannya.

Berikut ini Okezone rangkum 4 pasangan artis yang pacaran berawal dari gosip selingkuh.

1. Mieke Amalia dan Tora Sudiro





Mieke Amalia dan Tora Sudiro dipertemukan dalam program komedi Extravaganza. Sang aktor yang kala itu berstatus suami Anggraini Kadiman, diisukan berselingkuh dengan lawan mainnya itu pada 2006.

Rumah tangga Tora dan Anggraini pun kandas pada 2009. Seolah menjawab gosip tersebut, Tora menikahi Mieke Amalia di tahun yang sama.