Biodata dan Profil Poppy Capella

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |07:30 WIB
Biodata dan Profil Poppy Capella
Biodata dan Profil Poppy Capella (Foto: IG Poppy)
JAKARTA - Biodata dan profil Poppy Capella belakangan ini berhasil mencuri perhatian warganet tanah air. Pasalnya wanita satu ini tengah tersandung kasus pelecehan pada gelaran Miss Universe Indonesia 2023.

Hal itu sontak membuat namanya menjadi sorotan hangat dan paling banyak dicari. Apabila kalian pemasaran dengan sosoknya maka perhatikan ulasan satu ini hingga usai seperti dirangkum Okezone dari berbagai sumber.

Biodata dan Profil Poppy Capella

Profil Poppy Camella

Pemilik nama lengkap Poppy Capella dikenal banyak orang sebagai sosok penyanyi dangdut ternama di era tahun 2011. Setahun kemudian dirinya dikabarkan melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang ia sembunyikan identitasnya.

Namun nahas, bahtera rumah tangganya hanya bertahan 5 tahun saja dan berakhir dengan perpisahan di tahun 2017. Tidak butuh waktu lama kemudian wanita yang mengaku saudara Inul Daratista tersebut menikah lagi dengan sosok politisi asal Malaysia bernama Datuk Wira Justin Lim Hwa Tat.

Lantas dari buah pernikahannya Poppy Capella menggeluti berbagai lini bisnis, mulai dari pelayaran komoditas, sistem pembiayaan, hingga penerbangan.

Lalu wanita 31 tahun ini kemudian mencoba karier lain dengan menjadi pengusaha PT Capella Swastika Karya. Dari kerja keras yang ditekuninya Poppy Capella berhasil merebut lisensi Miss Universe yang sebelumnya dipegang Yayasan Puteri Indonesia (YPI).

Lalu perlahan baru-baru ini namanya kian disoroti lantaran tersandung kasus pelecehan yang menyangkut dirinya dan seluruh peserta Miss Universe Indonesia.

