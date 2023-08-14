Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kasus Penganiayaan Pierre Gruno Berujung Damai, Pelapor Cabut Laporan

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |23:01 WIB
Kasus Penganiayaan Pierre Gruno Berujung Damai, Pelapor Cabut Laporan
Kasus Penganiayaan Pierre Gruno Berujung Damai (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kasus penganiayaan yang melibatkan Pierre Gruno (PG) yang bergulir di Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya berujung damai. Korban berinisial GDS pun sudah mencabut laporan kasus tersebut.

Hal ini dibenarkan oleh kuasa hukum GDS, Hornaning. Sang pengacara menjelaskan tercapainya kesepakatan restorative justice karena pihak terlapor sudah meminta maaf kepada korban.

Kasus Penganiayaan Pierre Gruno Berujung Damai, Pelapor Cabut Laporan

"Jadi pihak dari keluarga Pak Pierre datang menghubungi klien saya dan menyatakan permintaan maaf dan menyampaikan pesan dari pak Pierre Gruno bahwa dirinya sudah menyadari kesalahannya dan meminta maaf sedalam-dalamnya kepada klien kami," kata Hornaning saat ditemui awak media di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).

"Sehingga atas permohonan maaf dan permohonan dari keluarga, kita sepakat untuk melangkah ke proses restorative justice. Jadi dengan berbagai pertimbangan ya," sambungnya.

Dalam wawancara berbeda, hal senada juga disampaikan pihak Pierre Gruno. Melalui kuasa hukumnya, Guntur, sang aktor mengaku sangat menyesal telah melakukan pemukulan terhadap korban.

Guntur juga menyebut bahwa tak ada syarat apapun yang diminta pihak korban dari kesepakatan damai tersebut.

"Apa yang sudah disampaikan kuasa hukum korban betul bahwa kami telah melakukan proses RJ, atau penyelesaian perdamaian dengan pihak korban. Dan melakukan upaya secara kekeluargaan, minta maaf dan menyampaikan menyesali apa yang telah dilakukan. Akhirnya korban menerima dan secara bersama-sama melakukan upaya restorative justice di Polres Jakarta Selatan," jelasnya.

"Pak Pierre juga menyesali perbuatannya dan ingin kembali menjalani kegiatannya lah, syuting. Untungnya korban dengan sangat baik menerima permohonan maaf itu, dan melanjutkan tahap RJ yang seperti saya sampaikan," pungkasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/33/2872424/ditahan-atas-kasus-penganiayaan-pierre-gruno-akui-sifat-premanismenya-kambuh-lagi-6nXblAG1E8.jpg
Ditahan Atas Kasus Penganiayaan, Pierre Gruno Akui Sifat Premanismenya Kambuh Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/33/2866431/pierre-gruno-bebas-dari-bui-di-hari-kemerdekaan-harus-kerja-keras-untuk-bayar-utang-saya-kgwv5nPFoG.jpg
Pierre Gruno Bebas dari Bui di Hari Kemerdekaan: Harus Kerja Keras untuk Bayar Utang Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/33/2866226/polisi-pastikan-kasus-dugaan-penganiayaan-menjerat-pierre-gruno-dihentikan-CZWsfazrJJ.jpg
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Penganiayaan Menjerat Pierre Gruno Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/33/2866126/bebas-dari-tahanan-pierre-gruno-peluk-korban-pemukulan-dan-saling-bermaafan-kpnBVhCrH4.jpg
Bebas dari Tahanan, Pierre Gruno Peluk Korban Pemukulan dan Saling Bermaafan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/33/2865446/alasan-pierre-gruno-masih-ditahan-meski-sudah-berdamai-dengan-korban-5XEX1ntjzv.jpg
Alasan Pierre Gruno Masih Ditahan Meski Sudah Berdamai dengan Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/33/2865234/sepakat-damai-begini-kondisi-korban-pemukulan-pierre-gruno-qQqObSw3FQ.jpg
Sepakat Damai, Begini Kondisi Korban Pemukulan Pierre Gruno
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement