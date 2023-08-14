Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ini Alasan Pernikahan Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri Dipercepat

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |21:15 WIB

Alasan Pernikahan Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri dipercepat (Foto: Ist)
JAKARTA - Umi Pipik membeberkan alasan dipercepatnya pernikahan putrinya, Adiba Khanza dengan Egy Maulana Vikri. Menurut Umi dipercepatnya pernikahan putrinya pada tahun ini itu, ada kaitannya dengan kesibukkan Egy sebagai pesepakbola.

Umi Pipik membeberkan alasannya di tahun depan Egy pastinya akan disibukkan dengan kegiatan profesinya sebagai pesepakbola, jadi pernikahan pun dipercepat agar ketika nanti sudah sibuk Egy sudah bisa diurus oleh istrinya, yakni Adiba.

"Dia (Egy) lagi mempersiapkan liganya, kenapa dipercepat, karena tahun depan dia sudah sibuk dengan liganya, jadinya lagi sibuk gitu ada istri yang ngurusin, gitu," kata Umi Pipik seperti dikutip dari tayangan video di kanal Youtube STARPRO Indonesia.

Ini Alasan Pernikahan Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri Dipercepat

Selanjutnya, Umi Pipik juga mengatakan sudah sangat merestui hubungan Adiba dengan Egy, alasannya karena dia percaya jika Egy adalah orang yang bertanggung jawab.

"Insya Allah, karena Egy orang yang bertanggung jawab," ucap Umi Pipik.

Saat ditanyai soal dimanakah nanti Adiba akan tinggal setelah menikah, Umi Pipik menjawab jika putrinya itu nantinya akan dibawa dan tinggal bersama dengan Egy.

"Adiba mungkin nanti ikut Egy dulu, karena Egy mau mempersiapkan liganya," ujar Umi Pipik.

