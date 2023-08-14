Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nasihat Umi Pipik Jelang Pernikahan Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |20:16 WIB
Nasihat Umi Pipik Jelang Pernikahan Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri
Nasihat Umi Pipik jelang pernikahan Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri
JAKARTA - Umi Pipik siap melepas sang putri, Adiba Khanza yang segera dinikahi Egy Maulana Vikri. Jelang pernikahan sang putri, ia selalu banyak menasihati putrinya.

Sebagai seorang ibu, wajib baginya untuk mendoakan dan memberikan nasihat untuk Adiba agar siap jika kelak sudah menjadi seorang istri.

"Ya semoga dia siap ya, pasti ngasih tau terus nanti gak boleh ya kalau udah jadi istri suami bangun duluan, suami belum terbuka matanya istri harus sudah terbuka matanya," kata Umi Pipik seperti dikutip dalam video di kanal YouTube STARPRO Indonesia, Selasa (14/8/2023).

Nasihat Umi Pipik Jelang Pernikahan Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri

Selain itu, nasihat-nasihat untuk menjadi seorang istri, Umi Pipik juga banyak mengajarkan tentang masalah dapur untuk mengajarinya memasak untuk memanjakan suaminya kelak.

"Saya kasih wejangan-wejangan, terus jangan lupa masak segala macemlah, dia juga kalau di rumah tuh suka bantu saya masal, jadi tau, saya ajarin," kata Umi Pipik.

Diketahui, Putri sulung dari Umi Pipik, yakni Adiba Khanza dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahannya dengan pesepak bola Egy Maulana Vikri. Saat ini, Umi Pipik sendiri tengah disibukkan dengan persiapan pernikahan putrinya itu.

