HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bingung soal Visi Misi Usai Nyaleg, Aldi Taher Jadikan Alquran Pedoman

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |19:58 WIB
Bingung soal Visi Misi Usai Nyaleg, Aldi Taher Jadikan Alquran Pedoman
Aldi Taher jadikan Alquran pedoman (Foto: IG Aldi Taher)
A
A
A

JAKARTA - Aldi Taher mengaku bingung saat ditanya terkait visi misinya setelah mantap melenggang ke panggung politik sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI usungan Partai Perindo.

Suami Salsabilih itu nantinya akan bersaing dengan nama lain di Dapil VII Jawa Barat yang meliputi Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

Bingung soal Visi Misi Usai Nyaleg, Aldi Taher Jadikan Alquran Pedoman

Uniknya, Aldi sendiri bingung ketika ditanya soal visi dan misinya nanti jika terpilih. Dia hanya menegaskan akan menerapkan nilai Alquran dalam kinerjanya kelak.

"Yang bikin percaya diri bismillah baca Alquran, kalau ditanya Aldi Taher visi misinya apa? Saya bingung, ya baca Alquran aja Insya Allah biar nggak bingung," ucap Aldi Taher saat ditemui awak media di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).

Halaman:
1 2
